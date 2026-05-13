К чему приведет новый коррупционный скандал на Украине

К чему приведет новый коррупционный скандал на УкраинеПозиции президента Владимира Зеленского могут ослабнуть
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на недвижимость и земельные участки под Киевом по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). В Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорится, что ведомство вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) раскрыло действия преступной группы, в которую входил также бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак, снятый в ноябре 2025 г. Помимо Ермака обвинения предъявлены еще шести людям, в том числе бывшему вице-премьеру Украины. 13 мая суд изберет меры пресечения Ермаку, прокуратура потребовала ареста или внесения залога в размере 180 млн гривен ($4,1 млн).
В ходе следствия НАБУ и САП установили, что в 2020 г. тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов принял решение построить частный коттеджный городок в с. Козин Киевской области. В качестве инвесторов он привлек влиятельных украинских политиков, в том числе Ермака. Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, контролируемый Чернышовым, и финансировалось из трех источников. Во-первых, финансирование шло за счет средств группы фиктивных компаний, во-вторых, отмытых наличных средств после коррупционных преступлений в госкомпании «Энергоатом» (72% от общего объема) и, в-третьих, наличностью, происхождение которой не установлено. На записях, опубликованных антикоррупционными ведомствами, Чернышовым говорится, что он лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство элитного жилья. Сам Ермак заявил: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль». Украинский президент Владимир Зеленский пока не комментировал деятельность антикоррупционных ведомств.
В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, бизнес-партнером Зеленского. По версии следствия, сбежавший в Израиль Миндич руководил преступной организацией, которая за счет коррупционных схем в госкомпании «Энергоатом» отмывала деньги на сумму более $100 млн. Участвовал Миндич и в нынешнем скандале: вместе с Ермаком и Чернышовым он был сооснователем схемы по строительству элитной недвижимости.
Летом 2025 г. Зеленский предпринял неудачные попытки ограничить влияние антикоррупционных органов НАБУ и САП, подчинив их генпрокурору страны. Это вызвало протесты как внутри страны, так и со стороны ЕС.
Новое расследование НАБУ – продолжение прошлогодней антикоррупционной истории, приведшей к переформатированию политической системы Украины, заметил завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Тогда, напомнил эксперт, Зеленский фактически вывел Ермака в тень, сохранив за ним значительный контроль над политическим процессом в стране. За счет антикоррупционного бюро Дональд Трамп посылает сигнал Киеву перезапустить мирные переговоры с Россией на основе согласованных в августе 2025 г. в Анкоридже условий, полагает эксперт: «На фоне внешнеполитических неудач США на Ближнем Востоке американский президент пытается продемонстрировать своим избирателям успехи на украинском направлении».
При помощи инструментов НАБУ Вашингтон пытается либо «политически ликвидировать» Зеленского, либо существенно ослабить его позиции в политической системе Украины, предположил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. После провального для США конфликта с Ираном Трамп таким образом еще стремится форсировать мирный процесс в российско-украинском конфликте, чтобы впоследствии записать украинский кейс в успешный предвыборный актив в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, уверен эксперт.
Поддастся ли Зеленский американскому давлению, большой вопрос, отметил Скориков. Теоретически он может назначить Ермака козлом отпущения или начать упорствовать, надеясь на поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, говорит политолог. «Потенциально Зеленский способен отразить атаки на него и его окружение, назвав антикоррупционное расследование происками врага. Тем более военное положение в стране наделяет президента силовыми рычагами. Тем не менее украинскому истеблишменту вряд ли удастся избежать репутационных потерь на Западе на фоне стремления Украины к интеграции в ЕС», – добавил эксперт.
Маловероятно, что Украина и поддерживающая ее Европа примут американские правила игры, так как прекращение боевых действий не отвечает интересам многих европейских государств, считает Брутер. «Да, Зеленский сейчас находится в уязвимом положении. Теоретически Брюссель способен уменьшить потоки финансовой помощи Киеву, но только в той степени, если это не приведет к обрушению фронта», – заметил эксперт.
Кроме того, продолжает Брутер, потенциальный уход Зеленского может привести к существенному снижению возможностей Вашингтона влиять на внутриполитическую ситуацию на Украине. С другой стороны, продолжение американского давления на украинское руководство может привести к преданию огласке с их стороны потенциально неприятных для американцев историй, предупредил эксперт.