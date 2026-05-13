К чему приведет новый коррупционный скандал на Украине

В ходе следствия НАБУ и САП установили, что в 2020 г. тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов принял решение построить частный коттеджный городок в с. Козин Киевской области. В качестве инвесторов он привлек влиятельных украинских политиков, в том числе Ермака. Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, контролируемый Чернышовым, и финансировалось из трех источников. Во-первых, финансирование шло за счет средств группы фиктивных компаний, во-вторых, отмытых наличных средств после коррупционных преступлений в госкомпании «Энергоатом» (72% от общего объема) и, в-третьих, наличностью, происхождение которой не установлено. На записях, опубликованных антикоррупционными ведомствами, Чернышовым говорится, что он лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство элитного жилья. Сам Ермак заявил: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль». Украинский президент Владимир Зеленский пока не комментировал деятельность антикоррупционных ведомств.