Как зарубежные СМИ оценили объявленное Ермаку подозрение в отмывании денег

Как зарубежные СМИ оценили объявленное Ермаку подозрение в отмывании денегПресса назвала это событие ударом по руководству Украины
Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку объявлено подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) республики, речь идет о строительстве элитного объекта под Киевом, на котором, как утверждается, было легализовано 460 млн гривен (около 777,4 млн руб.).
«Ведомости» собрали реакции зарубежных СМИ на предъявленное подозрение.
«Многие считали Ермака вторым по влиятельности человеком на Украине после Зеленского. Несмотря на то что он не избирался на должность, он оказывал огромное влияние на украинскую политику. Бывший кинопродюсер и юрист в сфере развлечений часто сопровождал президента на публичных мероприятиях, а также был главным переговорщиком от Киева на мирных переговорах с Россией при поддержке США.
Его отставка в прошлом году произошла на фоне масштабных перестановок в правительстве, направленных на восстановление доверия к президентской администрации, которую обвиняли в чрезмерной централизации власти».
«Антикоррупционные органы Украины заявили, что бывший главный советник президента является подозреваемым по масштабному расследованию. Это удар по руководству страны в разгар конфликта с Россией. Заявление Национального антикоррупционного бюро Украины, сделанное в понедельник вечером, стало неожиданным поворотом в затянувшемся расследовании под названием «Операция “Мидас”», в котором уже фигурируют близкие соратники президента Владимира Зеленского».
«В заявлении, опубликованном в понедельник, украинские антикоррупционные органы сообщили, что "бывший глава офиса президента Украины" входит в число подозреваемых в участии в преступной группе, которая отмыла около $10,5 млн через элитный жилой комплекс за пределами Киева. В соответствии с украинским законодательством, агентства не назвали имя Ермака, но местные СМИ широко освещали эту тему. <...> [Сам Ермак] отрицал, что владеет недвижимостью в этом комплексе, но не стал вдаваться в подробности».
«Предыстория расследования – коррупционный скандал в государственной атомной корпорации "Энергоатом". В ноябре прошлого года следователи по делу о коррупции выдвинули обвинения против группы государственных служащих, подозреваемых во взяточничестве. Они якобы присвоили деньги "Энергоатома", которые на самом деле предназначались для защиты сооружений вокруг энергетических объектов от ударов вражеской авиации. Между тем обвинения распространились с энергетики на сферу недвижимости.
После того как обвинения и обыски в домах стали известны, Ермак ушел с поста главы администрации Зеленского в ноябре. Он был давним доверенным лицом президента и считался вторым по значимости человеком на Украине. С тех пор становятся известными все больше и больше подробностей, которые также вызывают вопросы о возможной роли Зеленского в качестве соучастника».
«Андрей Ермак был главным советником Владимира Зеленского с 2020 г. до конца прошлого года и одним из самых влиятельных людей на Украине. Он подал в отставку в ноябре прошлого года после обыска в его доме сотрудниками антикоррупционной службы. НАБУ действительно раскрыло крупное дело о коррупции в энергетическом секторе, сильно пострадавшем из-за конфликта с Россией, в котором, по данным этого агентства, были замешаны высокопоставленные правительственные чиновники.
Украину потрясло несколько крупных коррупционных скандалов на протяжении всего конфликта с РФ, который начался в феврале 2022 г. Господин Зеленский заменил господина Ермака бывшим главой разведки Кириллом Будановым».
«Эти события вызовут обеспокоенность у Зеленского в решающий момент для Украины, поскольку президент стремится заверить европейских союзников в том, что его правительство борется с укоренившейся коррупцией, стремясь к членству в ЕС. Это также происходит на фоне того, как Зеленский пытается заручиться поддержкой скептически настроенного президента США, чтобы заставить Россию вступить в мирные переговоры.
Рейд последовал за серией обысков, связанных с крупным расследованием коррупции, известным как «Операция Мидас», которое началось в прошлом году и охватило администрацию Зеленского. Несколько близких соратников, включая Ермака, подали в отставку».
«Заявление, в котором фигурирует "бывший глава администрации президента Украины", открыло новую главу в многомесячном скандале, который стал достоянием общественности в ноябре, когда, по данным агентств, правительственные чиновники присвоили $100 млн из средств украинского государственного атомного энергетического гиганта. Это спровоцировало политический кризис, вынудило законодателей призвать Зеленского навести порядок в правительстве и привело к отставке министров энергетики и юстиции Украины».