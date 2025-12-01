На Украине заочно избрали меру пресечения Миндичу в виде заключения под стражу
Главному фигуранту дела о хищениях в энергетическом секторе Украины бизнесмену Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.
28 ноября сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли с обысками к теперь уже бывшему руководителю офиса украинского президента Андрею Ермаку в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу о коррупции в энергетическом секторе. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.