На Украине заочно избрали меру пресечения Миндичу в виде заключения под стражу

Ведомости

Главному фигуранту дела о хищениях в энергетическом секторе Украины бизнесмену Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна». 

Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.

28 ноября сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли с обысками к теперь уже бывшему руководителю офиса украинского президента Андрею Ермаку в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу о коррупции в энергетическом секторе. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.

