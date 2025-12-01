На Украине заочно избрали меру пресечения Миндичу в виде заключения под стражу

28 ноября сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли с обысками к теперь уже бывшему руководителю офиса украинского президента Андрею Ермаку в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу о коррупции в энергетическом секторе. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.