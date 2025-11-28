У главы офиcа Зеленского Ермака проходят обыски
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у главы офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Готовьтесь защищать НАБУ/САП при необходимости», – написал он.
Позднее в НАБУ подтвердили обыски в рамках расследования. Детали обещали рассказать позже.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Associated Press 20 ноября писало, что Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве на фоне коррупционного скандала на Украине. Для этого он намеревался провести встречу с послом Украины в Лондоне, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, но в этом ему было отказано.