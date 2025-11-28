У главы офиcа Зеленского Ермака проходят обыски

Associated Press 20 ноября писало, что Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве на фоне коррупционного скандала на Украине. Для этого он намеревался провести встречу с послом Украины в Лондоне, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, но в этом ему было отказано.