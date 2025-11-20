Газета
Главная / Политика /

AP: Залужный отказался встречаться с Ермаком на фоне коррупционного скандала

Ведомости

Посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный отказал во встрече главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на близкого к Залужному чиновника.

Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве на фоне коррупционного скандала на Украине. 10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского.

«Он [Ермак] пытался организовать встречу с популярным бывшим главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. <...> В просьбе о встрече было отказано», – говорится в материале.

19 ноября «Бабель» со ссылкой на два источника писало, что Ермак посетил Лондон для встречи с Залужным. Издание указывало, что поездка проходит на фоне политического кризиса и требований освободить Ермака от должности главы ОП. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк при этом заявил, что глава ОП, «может, и летит в Лондон, но точно не к Залужному».

Украинский депутат Алексей Гончаренко утверждал, что Зеленский может уволить Ермака с поста главы ОП уже 20 ноября.

