AP: Залужный отказался встречаться с Ермаком на фоне коррупционного скандала

19 ноября «Бабель» со ссылкой на два источника писало, что Ермак посетил Лондон для встречи с Залужным. Издание указывало, что поездка проходит на фоне политического кризиса и требований освободить Ермака от должности главы ОП. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк при этом заявил, что глава ОП, «может, и летит в Лондон, но точно не к Залужному».