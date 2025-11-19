Газета
Главная / Политика /

СМИ сообщили о поездке Ермака в Лондон для встречи с Залужным

Ведомости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на два источника.

«Нынешняя поездка Ермака проходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от «Слуги народа», освободить самого Ермака [от должности главы ОП]», – говорится в материале.

Собеседники издания заявили, что Ермак уже летал к Залужному осенью 2024 г. и просил его оставаться в команде. Залужный тогда ответил, что пока продолжают боевые действия он не думает о политике.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк при этом опроверг информацию о поездке Ермака к Залужному. По его словам, глава ОП «может и летит в Лондон, но точно не к Залужному».

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Зеленский может уволить главу его офиса Ермака 20 ноября на фоне скандала с Тимуром Миндичем, писали украинские СМИ. Возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.

