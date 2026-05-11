Ермаку предъявили подозрение в легализации около 500 млн гривен
Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная группой лиц или в особо крупном размере. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) страны.
По данным ведомства, дело касается строительства элитного объекта под Киевом и легализации на этом объекте 460 млн гривен (около 777,4 млн руб. по текущему курсу).
В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, фигурирует Ермак (обозначен под кодовым именем Р2). На пленках, датированных 2021-м и началом 2022 г., Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
Как отмечает украинские интернет-издание «Страна», СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в ноябре 2025 г. – тогда у главы офиса президента прошел первый обыск. Следствие изучало возможное использование коррупционных средств на возведение особняков, а сам Ермак, по данным СМИ, был заинтересован в получении одного из них.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски в рамках коррупционного дела в энергетическом секторе Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.