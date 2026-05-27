The Guardian: ЕС рассматривает ограничение права вето для новых членов союза
Европейская комиссия изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС. В дальнейшем этот подход может быть распространен и на другие страны-кандидаты.
Собеседники издания отмечают, что ограничение права вето предполагается сделать временным, чтобы избежать появления «членов ЕС второго сорта». При этом мера должна упростить процесс расширения союза и снизить опасения действующих участников относительно возможного блокирования решений новыми членами.
Среди стран, которые могут присоединиться к ЕС в ближайшие годы, источники также называют Албанию, Молдавию и Украину.
Как отмечает The Guardian, обсуждение связано в том числе с опытом взаимодействия с Венгрией, которая неоднократно использовала право вето для блокирования отдельных решений Евросоюза, включая вопросы финансовой поддержки Украины.
23 мая президент Украины Владимир Зеленский в письме лидерам ЕС заявил, что предложение Германии предоставить украинской стороне «ассоциированное» членство в союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока.
21 мая France 24 сообщало о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. По данным телеканала, Мерц направил письмо с этой инициативой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Предполагается, что Украина получит официальное представительство на саммитах ЕС, а также сможет участвовать в заседаниях Еврокомиссии и Европарламента. Как отмечало 1 мая издание Financial Times, лидеры стран Евросоюза дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно.