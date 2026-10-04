Зеленский и Мерц не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Мерц выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил «ассоциированное членство», которое предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине нужно «полноценное и равноправное» членство.