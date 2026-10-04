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Зеленский и Мерц не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны не смогли сблизить позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.

Мерц выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил «ассоциированное членство», которое предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине нужно «полноценное и равноправное» членство.

Германия при этом обязалась предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму около 1 млрд евро, включающий ракеты, беспилотники и спутниковые технологии. Берлин также выделит финансирование на массовое производство дронов-перехватчиков и предоставит генераторы, подстанции и ремонтные комплекты на 350 млн евро для повышения устойчивости украинской энергосети.

4 октября Мерц прибыл в Киев в сопровождении генеральных директоров немецких оборонных компаний. В состав немецкой делегации вошли министр экономики Катерина Райхе и руководители Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других компаний.

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