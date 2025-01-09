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Песков усомнился в возможности одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС

Ведомости

Членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что членство в ЕАЭС приносит Армении «весьма и весьма положительные дивиденды», выражающиеся в повышенных темпах роста экономики страны. О том, что принесет стране Евросоюз, пока говорить сложно.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов – там другие нормы», – пояснил свою мысль представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя».

9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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