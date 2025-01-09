Песков усомнился в возможности одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС
Членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что членство в ЕАЭС приносит Армении «весьма и весьма положительные дивиденды», выражающиеся в повышенных темпах роста экономики страны. О том, что принесет стране Евросоюз, пока говорить сложно.
«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов – там другие нормы», – пояснил свою мысль представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя».
9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.