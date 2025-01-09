Оверчук обвинил Армению в намерении выйти из ЕАЭС

Он также сравнил вступление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник», так как Ереван может столкнуться с экономическими и социальными проблемами, если выйдет из ЕАЭС. По его словам, в случае выхода из ЕАЭС экспорт Армении упадет на 70–80%, из-за чего «обычные люди станут платить больше за самое необходимое».