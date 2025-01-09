Оверчук обвинил Армению в намерении выйти из ЕАЭС

Оверчук обвинил Армению в намерении выйти из ЕАЭСОн связал это со стремлением Еревана присоединиться к ЕС
Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз (ЕС) как запуск процесса выхода Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
«ЕАЭС и ЕС – несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект о запуске процесса вступления в Европейский союз ставит эту страну перед выбором», – сказал Оверчук, его слова приводит пресс-служба правительства.
В разговоре с журналистами вице-премьер уточнил, что одобрение правительством Армении законопроекта о вступлении в ЕС стало началом выхода республики из ЕАЭС, передает ТАСС.
При этом Оверчук подчеркнул, что вероятный выход из ЕАЭС – суверенный выбор Армении, на который она, «несомненно, имеет право».
Он также сравнил вступление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник», так как Ереван может столкнуться с экономическими и социальными проблемами, если выйдет из ЕАЭС. По его словам, в случае выхода из ЕАЭС экспорт Армении упадет на 70–80%, из-за чего «обычные люди станут платить больше за самое необходимое».
9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз (ЕС)». Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян отметил, что законопроект о начале процесса членства республики в ЕС представили на обсуждение национального собрания.
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов – там другие нормы», – пояснил представитель Кремля.
Тренд ориентации Армении на Запад остается весьма устойчивым, рассказал «Ведомостям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
«Вступление в ЕС – это долгосрочная идея и мечта, используя которую, нынешним властям Армении удается создавать иллюзию движения и развития», – сказал он. Пашинян будет принципиально продолжать линию вступления в ЕС. При этом Притчин отмечает, что ЕАЭС для Армении – это более реальные возможности получения продовольствия и энергоносителей по низким оценкам.
Однако не известно, что является критерием несовместимости нахождения в двух организациях, замечает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. «В ближайшее время будут даны дополнительные заявления, которые разъяснят происходящее», – считает эксперт.
Притчин утверждает, в свою очередь, что Ереван будет искать такие механизмы, которые не позволят партнерам по ЕАЭС обвинить страну в невыполнении обязательств. Подобные заявления с обеих сторон – «первый раунд», который не будет иметь точного исхода, предполагает научный сотрудник ИМЭМО РАН.
Делегация Армении приняла участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое состоялось 26 декабря в Ленинградской области, в дистанционном формате. В ходе мероприятия премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в следующем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске также в дистанционном формате.
25 декабря премьер Армении отказался от участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ из-за положительного теста на коронавирус. Утром того дня он сообщил, что с 23 декабря изолировался и работает дома.
Также в декабре Пашинян заявил, что возвращение Армении к полномасштабному участию в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.
Заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов отмечает последовательность в действиях Армении, которая намерена выйти из ЕАЭС после фактического отказа от военно-политического союза с Россией в рамках ОДКБ.
«При этом следует понимать, что едва ли какие-либо заявления российских представителей могут повлиять на позицию армянского руководства», – заключает эксперт.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников. Странами – наблюдателями при ЕАЭС также являются Куба, Узбекистан и Иран.