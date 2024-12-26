Лукашенко и Пашинян поспорили о формате участия Армении в совете ЕАЭС в Минске

В июне Пашинян заявлял, что больше никогда не поедет в Белоруссию, пока главой республики остается Лукашенко. «Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще», – сказал Пашинян (цитата по NEWS.am). Такое заявление Пашинян сделал после того, как Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной».