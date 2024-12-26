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Лукашенко и Пашинян поспорили о формате участия Армении в совете ЕАЭС в Минске

Ведомости

Делегация Армении примет участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске в дистанционном формате, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Ленинградской области.

Выступая в режиме видеосвязи, Пашинян сказал, что Армения не возражает против проведения заседания в Минске, но предупредил, что делегация будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

«А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – отреагировал на его слова президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пашинян напомнил, что выступил по этому поводу с «публичным заявлением», которое «остается в силе». Лукашенко сказал Пашиняну, что на заседании в Минске «может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали».

«Нет проблем. Я понимаю, может у вас еще проблемы с телевизорами появились, я с пониманием отношусь к этому», – ответил премьер Армении.

В июне Пашинян заявлял, что больше никогда не поедет в Белоруссию, пока главой республики остается Лукашенко. «Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще», – сказал Пашинян (цитата по NEWS.am). Такое заявление Пашинян сделал после того, как Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной».

25 декабря премьер Армении отказался от участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ из-за положительного теста на коронавирус. Утром того дня он сообщил, что с 23 декабря изолировался и работает дома. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета по видеосвязи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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