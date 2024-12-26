Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического советаПремьер будет принимать участие в мероприятии по видеосвязи из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента Путина и затем слово премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференции», – сказал он.
Песков добавил, что весь расширенный состав будет в открытом режиме, после него состоится прямо за столом подписание документов.
25 декабря Пашинян сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области, по причине положительного теста на COVID-19. По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась 25 декабря в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Там же 26 декабря состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, которое проходит под председательством Пашиняна – Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).