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Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

Премьер будет принимать участие в мероприятии по видеосвязи из-за коронавируса
Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента Путина и затем слово премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференции», – сказал он.

Песков добавил, что весь расширенный состав будет в открытом режиме, после него состоится прямо за столом подписание документов.

25 декабря Пашинян сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области, по причине положительного теста на COVID-19. По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась 25 декабря в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Там же 26 декабря состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, которое проходит под председательством Пашиняна – Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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