Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

25 декабря Пашинян сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области, по причине положительного теста на COVID-19. По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите.