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Пашинян не поедет на неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на ковид

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области, по причине положительного теста на COVID-19. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите. До конца дня он примет решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Президент РФ Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г., и затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединений. Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется. Лидеры в ходе неформального обсуждения затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В рамках своего председательства в СНГ в 2024 г. Россия провела более 150 мероприятий разного уровня, в том числе совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел. По итогам встреч принят большой пакет документов, который охватывает все направления – от экономики и культуры до политики и безопасности.

26 декабря на курорте «Игора» Путин также примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Именно Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мероприятии будут участвовать президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец – в формате видеообращения).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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