Пашинян не поедет на неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на ковид
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области, по причине положительного теста на COVID-19. Об этом он сообщил в соцсети Facebook
По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите. До конца дня он примет решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Президент РФ Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г., и затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединений. Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется. Лидеры в ходе неформального обсуждения затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В рамках своего председательства в СНГ в 2024 г. Россия провела более 150 мероприятий разного уровня, в том числе совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел. По итогам встреч принят большой пакет документов, который охватывает все направления – от экономики и культуры до политики и безопасности.
26 декабря на курорте «Игора» Путин также примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Именно Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мероприятии будут участвовать президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец – в формате видеообращения).