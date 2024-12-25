Пашинян не поедет на неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на ковид

Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Президент РФ Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г., и затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединений. Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется. Лидеры в ходе неформального обсуждения затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.