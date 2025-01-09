Медведев: Пашинян вспомнит о членстве в ОДКБ после слов Алиева о фашизме
Зампредседателя Совета России Дмитрий Медведев допустил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о том, что республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего соседнюю страну фашистским государством. Свое мнение Медведев высказал в беседе с «РИА Новости».
«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения – член ОДКБ», – сказал зампред Совбеза.
Медведев также предположил, что в свете намерения властей Армении «обручиться с Евросоюзом» существует вариант прямого обращения в ЕС, где «любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием».
«У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», – сказал Медведев.
7 января Алиев назвал Армению источником угрозы для региона. Президент Азербайджана заявил, что «независимое армянское государство по сути является фашистским государством». «Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы», – заявил он (цитата по Armenia Today). Алиев также подчеркнул, что соседняя республика «должна немедленно остановить вооружение». По его словам, «Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты», а оружие, которое уже поставлено в республику, должно быть возвращено.
Кроме того, Алиев обратил внимание на необходимость открытия «Зангезурского коридора». Армения не должна «действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном», подчеркнул он.