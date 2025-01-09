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Медведев: Пашинян вспомнит о членстве в ОДКБ после слов Алиева о фашизме

Ведомости

Зампредседателя Совета России Дмитрий Медведев допустил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о том, что республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего соседнюю страну фашистским государством. Свое мнение Медведев высказал в беседе с «РИА Новости».

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения – член ОДКБ», – сказал зампред Совбеза.

Медведев также предположил, что в свете намерения властей Армении «обручиться с Евросоюзом» существует вариант прямого обращения в ЕС, где «любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием».

«У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», – сказал Медведев.

7 января Алиев назвал Армению источником угрозы для региона. Президент Азербайджана заявил, что «независимое армянское государство по сути является фашистским государством». «Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы», – заявил он (цитата по Armenia Today). Алиев также подчеркнул, что соседняя республика «должна немедленно остановить вооружение». По его словам, «Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты», а оружие, которое уже поставлено в республику, должно быть возвращено.

Кроме того, Алиев обратил внимание на необходимость открытия «Зангезурского коридора». Армения не должна «действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном», подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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