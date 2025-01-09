Медведев: Пашинян вспомнит о членстве в ОДКБ после слов Алиева о фашизме

7 января Алиев назвал Армению источником угрозы для региона. Президент Азербайджана заявил, что «независимое армянское государство по сути является фашистским государством». «Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы», – заявил он (цитата по Armenia Today). Алиев также подчеркнул, что соседняя республика «должна немедленно остановить вооружение». По его словам, «Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты», а оружие, которое уже поставлено в республику, должно быть возвращено.