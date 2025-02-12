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Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о вступлении страны в ЕС

Ведомости

Национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС, передает News.am.

За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев.

Автором законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Проект был одобрен правительством Армении 9 января.

Проект был внесен в парламент после сбора «Платформой демократических сил» 60 000 подписей граждан (из необходимых 50 000) из 44 укрупненных общин Армении и административных районов Еревана, отметил 11 февраля представитель инициативной группы Артак Зейналян, передавала пресс-служба национального собрания.

9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.

Одновременно с этим остается неясным пребывание Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 г. Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке участия в нем. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре того же года Пашинян сообщил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ.

Президент России Владимир Путин говорил в ноябре 2024 г., что текущие отношения между Арменией и ОДКБ связаны с ситуацией внутри страны. Путин допустил, что Ереван вернется к полноформатной работе в организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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