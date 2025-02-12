Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о вступлении страны в ЕС
Национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС, передает News.am.
За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев.
Автором законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Проект был одобрен правительством Армении 9 января.
Проект был внесен в парламент после сбора «Платформой демократических сил» 60 000 подписей граждан (из необходимых 50 000) из 44 укрупненных общин Армении и административных районов Еревана, отметил 11 февраля представитель инициативной группы Артак Зейналян, передавала пресс-служба национального собрания.
9 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.
Одновременно с этим остается неясным пребывание Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 г. Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке участия в нем. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре того же года Пашинян сообщил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ.
Президент России Владимир Путин говорил в ноябре 2024 г., что текущие отношения между Арменией и ОДКБ связаны с ситуацией внутри страны. Путин допустил, что Ереван вернется к полноформатной работе в организации.