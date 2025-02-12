Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о вступлении страны в ЕС

Одновременно с этим остается неясным пребывание Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 г. Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке участия в нем. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре того же года Пашинян сообщил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ.