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Путин: отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитической ситуацией

Ведомости

Текущие отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связаны с ситуацией внутри страны, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

«Я думаю, что нынешняя ситуация между Армении и ОДКБ скорее всего продиктована ее внутриполитической ситуацией», – сказал он. Глава государства добавил, что Ереван не заявлял о выходе из ОДКБ, поддерживает все документы саммита организации.

По словам Путина, ОДКБ не должна была воевать за Армению в Карабахе, поскольку в этом случае не было внешней агрессии против государства. Кроме того, президент допустил, что Армения вернется к полноформатной работе в организации.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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