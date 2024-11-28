Путин: отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитической ситуацией
Текущие отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связаны с ситуацией внутри страны, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
«Я думаю, что нынешняя ситуация между Армении и ОДКБ скорее всего продиктована ее внутриполитической ситуацией», – сказал он. Глава государства добавил, что Ереван не заявлял о выходе из ОДКБ, поддерживает все документы саммита организации.
По словам Путина, ОДКБ не должна была воевать за Армению в Карабахе, поскольку в этом случае не было внешней агрессии против государства. Кроме того, президент допустил, что Армения вернется к полноформатной работе в организации.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.