Путин: отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитической ситуацией

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).