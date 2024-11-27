Премьер-министр Армении не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который пройдет 28 ноября в Астане, об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
«Позиция государства относительно замораживания членства в ОДКБ не изменилась», – сказала она 24News.
В феврале Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Кроме того, в самом начале осени глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Чиновник также допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу. В своем Telegram-канале дипломат в ответ на заявления премьера Армении о возможном выходе из ОДКБ еще в марте отмечала контрпродуктивную ультимативную, по ее мнению, риторику, «которая превалирует в высказываниях руководства Армении по тематике организации и насаждается армянскому обществу».
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что «представители Армении ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов, о чем сообщили заранее».
30 октября « Ведомости» писали о совместных военных учениях ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 г. в Белоруссии. Военное ведомство страны опубликовало заявление по результатам встречи министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке Организации в текущем году, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества.