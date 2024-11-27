Премьер-министр Армении не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане

В феврале Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Кроме того, в самом начале осени глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Чиновник также допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).