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Премьер-министр Армении не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который пройдет 28 ноября в Астане, об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

«Позиция государства относительно замораживания членства в ОДКБ не изменилась», – сказала она 24News. 

В феврале Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Кроме того, в самом начале осени глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Чиновник также допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе). 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу. В своем Telegram-канале дипломат в ответ на заявления премьера Армении о возможном выходе из ОДКБ еще в марте отмечала контрпродуктивную ультимативную, по ее мнению, риторику, «которая превалирует в высказываниях руководства Армении по тематике организации и насаждается армянскому обществу».

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что «представители Армении ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов, о чем сообщили заранее».

30 октября « Ведомости» писали о совместных военных учениях ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 г. в Белоруссии. Военное ведомство страны опубликовало заявление по результатам встречи министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке Организации в текущем году, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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