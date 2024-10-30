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Военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в 2025 году

Ведомости

Совместные военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в сентябре 2025 г. в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

«Основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Беларуси в сентябре 2025 г. совместных учений в формате Организации: «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025», «Эшелон-2025», выполнении положений Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 г.», – говорится в сообщении.

Военное ведомство Белоруссии опубликовало заявление по результатам встречи министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке Организации в текущем году, а также возможные направления дальнейшего взаимодействия.

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – оборонительное объединение шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Последняя страна с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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