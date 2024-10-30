Военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в 2025 году

«Основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Беларуси в сентябре 2025 г. совместных учений в формате Организации: «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025», «Эшелон-2025», выполнении положений Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 г.», – говорится в сообщении.