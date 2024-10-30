Военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в 2025 году
Совместные военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в сентябре 2025 г. в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.
«Основное внимание белорусской стороны будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Беларуси в сентябре 2025 г. совместных учений в формате Организации: «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025», «Эшелон-2025», выполнении положений Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 г.», – говорится в сообщении.
Военное ведомство Белоруссии опубликовало заявление по результатам встречи министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке Организации в текущем году, а также возможные направления дальнейшего взаимодействия.
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – оборонительное объединение шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Последняя страна с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру.