Пашинян: возвращение Армении в ОДКБ почти невозможно

По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации. Премьер рассказал об этом, отвечая на последнее заявление президента РФ Владимира Путина о дальнейшем взаимодействии Еревана с организацией. На прошлой неделе в Астане на брифинге российский лидер заявил, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что Армения не заявляла о выходе из организации, хоть республика и сообщала, что берет паузу, но при этом поддерживает все документы, которые принимаются в организации.