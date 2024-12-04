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Пашинян: возвращение Армении в ОДКБ почти невозможно

Ведомости

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, передает «Спутник-Армения» со ссылкой на выступление политика в ходе правительственного часа в парламенте.

По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации. Премьер рассказал об этом, отвечая на последнее заявление президента РФ Владимира Путина о дальнейшем взаимодействии Еревана с организацией. На прошлой неделе в Астане на брифинге российский лидер заявил, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что Армения не заявляла о выходе из организации, хоть республика и сообщала, что берет паузу, но при этом поддерживает все документы, которые принимаются в организации.

Премьер заявил, что на самом деле Нагорный Карабах здесь ни при чем. Он заявил, что в 2021 и 2022 гг. Армения подверглась агрессии. И ситуацию Ереван, в первую очередь, обсуждал со своими союзниками.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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