Пашинян: возвращение Армении в ОДКБ почти невозможно
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, передает «Спутник-Армения» со ссылкой на выступление политика в ходе правительственного часа в парламенте.
По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации. Премьер рассказал об этом, отвечая на последнее заявление президента РФ Владимира Путина о дальнейшем взаимодействии Еревана с организацией. На прошлой неделе в Астане на брифинге российский лидер заявил, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что Армения не заявляла о выходе из организации, хоть республика и сообщала, что берет паузу, но при этом поддерживает все документы, которые принимаются в организации.
Премьер заявил, что на самом деле Нагорный Карабах здесь ни при чем. Он заявил, что в 2021 и 2022 гг. Армения подверглась агрессии. И ситуацию Ереван, в первую очередь, обсуждал со своими союзниками.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но при этом объявляет о приостановке в нем участия. Глава правительства Армении также заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Он допускал выход Армении из союза, если члены ОДКБ не выполнят своих обязательств (имея в виду события в Нагорном Карабахе).