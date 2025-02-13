К чему приведет начало вступления Армении в Евросоюз

К чему приведет начало вступления Армении в ЕвросоюзЭто может негативно сказаться на ее экономической устойчивости из-за возможных проблем с членством в ЕАЭС
Национальное собрание Армении (однопалатный парламент) 12 февраля в первом чтении приняло правительственный законопроект «О начале процесса вступления Армении в Евросоюз (ЕС)», сообщила его пресс-служба. Документ поддержали 63 проправительственных депутата, против были, в частности, шесть членов фракции «Честь имею», основанной бывшим президентом Сержем Саргсяном (всего в парламенте 107 мест). Оппозиционный альянс «Армения» (28 мандатов) экс-президента Роберта Кочаряна голосование и вовсе бойкотировал.
Чуть позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение армянского парламента о начале присоединения к ЕС «суверенным правом» этого государства. При этом он обратил внимание на сложность процесса принятия государств в европейский альянс. «Пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС, в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны», – добавил Песков.
Изначально законопроект был подготовлен гражданской инициативной группой «Евровот», которая собрала 60 000 подписей граждан при необходимых 50 000 для внесения инициативы в парламент. 9 января 2024 г. правительство Армении поддержало законопроект, после чего он был направлен на рассмотрение парламентариев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно говорил о возможном запуске процесса вступления страны в ЕС, подчеркивая, что подобное решение должно быть утверждено на референдуме. При этом он также отмечал, что Ереван «неплохо себя чувствует» в ЕАЭС (куда помимо Армении входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. – «Ведомости») и заинтересован в углублении сотрудничества с Ираном, но «определенная часть» народа предпочитает европейский выбор.
А в середине января армянский министр экономики Геворг Папоян подчеркивал, что страна не собирается менять ЕАЭС на ЕС, но при этом стремится к независимости. Песков говорил тогда же о невозможности одновременного членства Армении в двух упомянутых организациях из-за большой разницы в их таможенных и экономических правилах.
ЕС и ЕАЭС для Армении
По данным статистического комитета Армении, за первые 10 месяцев 2024 г. товарооборот республики с ЕАЭС превысил $11,2 млрд (рост на 84,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.), из этого доля России составляет свыше 90%. При этом объем внешнеторгового оборота Армении со странами ЕС за отчетный период составил чуть более $1,9 млрд (спад на 14,9%). По оценкам торгового представительства России в Армении, по итогам 2024 г. товарооборот Армении и России составил более $15 млрд, из которых $4,8 млрд – это армянский экспорт (в 2023 г. – $3,2 млрд).
Одновременно Армения продолжает углублять свое сотрудничество с США. 14 января в ходе визита ее министра иностранных дел Арарата Мирзояна в эту страну был заключен договор о стратегическом партнерстве между двумя государствами. Из постсоветских государств в настоящее время аналогичное соглашение с американцами имеет лишь Украина.
У Армении нет никаких шансов на полноправное членство в ЕС, уверен завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. С другой стороны, заморозка процесса вступления туда соседней Грузии (переговоры о вступлении в ЕС Тбилиси прерваны властями Грузии до конца 2028 г. – «Ведомости») может стать определенным подспорьем для Еревана в этом контексте. «После потери Грузии как форпоста ЕС на Кавказе выбор европейского пути армянским руководством фактически можно назвать спасением для европейской внешней политики на кавказском направлении. Но в отличие от соседа Армения не имеет морской границы с Европой, а национальное законодательство не приведено в соответствии с европейскими нормами. Тем не менее Ереван может рассчитывать на статус кандидата в ЕС, но не более того», – объясняет Притчин.
ЕС заинтересован в запуске интеграции Армении в европейское пространство, но только ради самого этого процесса, соглашается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Брюсселю важна демонстрация внешнеполитического поражения России на кавказском направлении, а Ереван ему в этом помогает, отмечает эксперт. «Для получения статуса кандидата в ЕС европейцы, скорее всего, потребуют от Армении присоединиться к антироссийским санкциям, что серьезно ударит по экспортному потенциалу и экономике страны», – считает Силаев.
Впрочем, как замечает Притчин, Ереван понимает выгоды от членства Армении в ЕАЭС и поэтому будет стремиться сохранить все экономические преференции и доступ к рынкам. «Тем не менее этот вопрос все равно будет в повестке Евразийской комиссии и российского руководства. Армения играет с огнем и ставит под вопрос свою экономическую устойчивость», – сказал эксперт.
Армения на деле постепенно сворачивает сотрудничество с ЕАЭС, продолжает Силаев. И даже после предупреждения Москвы о несовместимости одновременного членства в двух организациях армянский парламент сделал выбор в пользу евроинтеграции. «В повестке теперь появляется вопрос скорости выхода Армении из ЕАЭС и юридическое оформление ликвидации льгот и других составляющих этого шага», – заключает Силаев.