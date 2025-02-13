К чему приведет начало вступления Армении в Евросоюз

У Армении нет никаких шансов на полноправное членство в ЕС, уверен завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. С другой стороны, заморозка процесса вступления туда соседней Грузии (переговоры о вступлении в ЕС Тбилиси прерваны властями Грузии до конца 2028 г. – «Ведомости») может стать определенным подспорьем для Еревана в этом контексте. «После потери Грузии как форпоста ЕС на Кавказе выбор европейского пути армянским руководством фактически можно назвать спасением для европейской внешней политики на кавказском направлении. Но в отличие от соседа Армения не имеет морской границы с Европой, а национальное законодательство не приведено в соответствии с европейскими нормами. Тем не менее Ереван может рассчитывать на статус кандидата в ЕС, но не более того», – объясняет Притчин.