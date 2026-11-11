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Генсек ОДКБ: на саммите не стоял вопрос об исключении Армении из организации

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не рассматривался на саммите в Москве 11 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков, передает ТАСС.

Армения приостановила участие в работе ОДКБ в феврале 2024 г. С того же года республика перестала перечислять членские взносы в бюджет организации. При этом формально Ереван продолжает оставаться ее участником.

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11 ноября Армению лишили права голоса в ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение принято в связи с тем, что республика на протяжении нескольких лет не выполняла свои обязательства перед организацией. Ереван также лишился права назначать представителей на ответственные должности в ОДКБ.

10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена добиваться исключения Армении из ОДКБ. По его словам, Ереван не направлял официального заявления о выходе из объединения.

При этом участники организации договорились вынести на рассмотрение глав государств вопрос о применении к Армении ст. 25 устава ОДКБ. Она предусматривает лишение права голоса и приостановку права выдвигать граждан на квотные должности в органах организации за неуплату взносов в течение двух лет.

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к ОДКБ окончательно исчерпан. Ранее он сообщил, что Ереван не планирует возобновлять активное участие в организации в ближайшие пять лет.

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