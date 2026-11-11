Генсек ОДКБ: на саммите не стоял вопрос об исключении Армении из организации

11 ноября Армению лишили права голоса в ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение принято в связи с тем, что республика на протяжении нескольких лет не выполняла свои обязательства перед организацией. Ереван также лишился права назначать представителей на ответственные должности в ОДКБ.