Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России

Таким образом, сотрудники российских компаний подпадают под ограничения даже при работе из стран, где Claude официально доступен. Правила касаются Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и моделей, предоставляемых через облачные платформы и авторизованных посредников. При этом Anthropic уточняет применение ранее действовавших ограничений, а не вводит запрет впервые.