Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,36-0,5%MSTT80,5-1,29%NKNC51,2-0,19%IMOEX2 489,25+1,84%RTSI948,63+1,7%RGBI111,86-0,11%RGBITR777,79-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, обновила правила доступа к своим сервисам для организаций из неподдерживаемых стран, включая Россию. С 12 ноября 2026 г. ограничения будут действовать независимо от фактического местонахождения сотрудников таких компаний. Это следует из региональной политики Anthropic.

Согласно документу, использовать Claude не смогут компании, зарегистрированные или имеющие штаб-квартиру в неподдерживаемых странах. Ограничения также распространяются на организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным контролем физических или юридических лиц из таких государств.

Таким образом, сотрудники российских компаний подпадают под ограничения даже при работе из стран, где Claude официально доступен. Правила касаются Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и моделей, предоставляемых через облачные платформы и авторизованных посредников. При этом Anthropic уточняет применение ранее действовавших ограничений, а не вводит запрет впервые.

Читайте также:Покупатели серого доступа к Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд

3 июля участники рынка оценили российский сегмент платформ для корпоративного доступа к зарубежным ИИ-моделям примерно в 3 млрд руб. в год. Такие сервисы позволяют работать с несколькими нейросетями, включая Claude, через единый интерфейс.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её