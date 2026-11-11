Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России
Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, обновила правила доступа к своим сервисам для организаций из неподдерживаемых стран, включая Россию. С 12 ноября 2026 г. ограничения будут действовать независимо от фактического местонахождения сотрудников таких компаний. Это следует из региональной политики Anthropic.
Согласно документу, использовать Claude не смогут компании, зарегистрированные или имеющие штаб-квартиру в неподдерживаемых странах. Ограничения также распространяются на организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным контролем физических или юридических лиц из таких государств.
Таким образом, сотрудники российских компаний подпадают под ограничения даже при работе из стран, где Claude официально доступен. Правила касаются Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и моделей, предоставляемых через облачные платформы и авторизованных посредников. При этом Anthropic уточняет применение ранее действовавших ограничений, а не вводит запрет впервые.
3 июля участники рынка оценили российский сегмент платформ для корпоративного доступа к зарубежным ИИ-моделям примерно в 3 млрд руб. в год. Такие сервисы позволяют работать с несколькими нейросетями, включая Claude, через единый интерфейс.