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ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 82,66 рубля

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 82,66 руб., следует из данных регулятора. Американская валюта подорожала на 0,11 руб.

Курс евро вырос на 0,3 руб. и составил 92,70 руб. Курс китайского юаня увеличился на 0,01 руб. до 12,39 руб.

11 ноября Центробанк устанавливал курс доллара на отметке 82,5 руб.

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.

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