ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 82,66 рубля

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.