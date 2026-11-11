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Москва запретила въезд четырем гражданам Франции из-за дела Федоровой

Сергей Пахомов

Россия в ответ на высылку из Франции бывшего главного редактора телеканала RT France Ксении Федоровой запретила въезд двум депутатам Национального собрания Франции и двум журналистам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Под ограничения попали депутаты Артур Делапорт и Саша Улье, а также журналисты Поль Гого и Ариан Шиман. По словам Захаровой, все четверо участвовали в кампании против Федоровой и выступали за ее высылку из Франции.

«То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались», – подчеркнула дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель МИДа уточнила, что решение принято на основании федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Захарова отметила, что Москва намерена отвечать на враждебные действия в отношении России и ее граждан.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Европейского союза (ЕС) против Федоровой незаконны. По его словам, это неприкрытое давление на СМИ.

О санкциях против Федоровой ЕС сообщил 25 сентября. Причиной в документах союза указано то, что она участвовала «в реализации и распространении редакционной политики телеканала, включая пророссийские нарративы в контексте украинского конфликта».

В июле французская газета Libération сообщала, что парижская префектура полиции распорядилась выдворить Федорову из страны. По данным издания, французская префектура считает, что Федорова представляет серьезную угрозу государственным интересам и общественному порядку. Ведомство также обвиняет ее в распространении дезинформации.

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