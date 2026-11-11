Таиланд введет туристический сбор в 450 батов не ранее середины 2027 года
Таиланд планирует начать взимать с иностранных туристов сбор в размере 450 батов (около 1110 руб.) не ранее середины 2027 г. Об этом пишет тайская газета Matichon со ссылкой на обсуждение инициативы в министерстве туризма и спорта страны.
Средства планируется направлять на страхование иностранных туристов, а также развитие туристической инфраструктуры и сохранение природных достопримечательностей.
По словам министра туризма и спорта Сурасака Пханчароенворракулa, отрасли недостаточно средств, выделяемых из государственного бюджета, поэтому власти рассматривают дополнительный источник финансирования. Сбор предполагается взимать с иностранцев, прибывающих самолетом. Вопрос о его распространении на туристов, въезжающих по суше и воде, отложен.
Как отмечает Matichon, в ходе общественного обсуждения около 78% участников поддержали размер сбора в 450 батов, а 75% высказались за первоначальное введение платежа только для авиапассажиров.
7 октября сообщалось, что власти Таиланда рассматривают введение двух новых платежей, которые в сумме могут составить 1450 батов, или около 3680 руб., для туриста, прилетающего в страну и покидающего ее самолетом.