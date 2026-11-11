Таиланд введет туристический сбор в 450 батов не ранее середины 2027 года

Таиланд планирует начать взимать с иностранных туристов сбор в размере 450 батов (около 1110 руб.) не ранее середины 2027 г. Об этом пишет тайская газета Matichon со ссылкой на обсуждение инициативы в министерстве туризма и спорта страны.