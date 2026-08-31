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Таиланд с 15 сентября сократит срок пребывания туристов 93 стран до 30 дней

Татьяна Мозолевская

Таиланд с 15 сентября сократит срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Это следует из уведомлений министерства внутренних дел, опубликованных в «Королевской газете».

Прежнее постановление от 15 июля 2024 г., предусматривавшее 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, будет отменено. Новый документ предусматривает безвизовый въезд на срок до 30 дней для туристических поездок граждан 60 стран.

Для граждан России срок безвизового пребывания также составит 30 дней. Ограничение будет действовать в рамках межправительственного соглашения России и Таиланда от 2005 г., предусматривающего взаимный отказ от визовых формальностей.

19 мая газета Khaosod писала, что кабинет министров Таиланда принял решение отменить 60-дневный безвизовый въезд в страну и вернул прежние 30-дневные правила. В скором времени правительство Таиланда уведомит об этом соответствующие ведомства. Визовый комитет рассмотрит каждую страну в отдельности, чтобы определить, какой тип визы больше всего подходит с точки зрения аспектов безопасности и экономики, отметили в издании.

Также в мае министерство иностранных дел страны заявило, что информация о якобы массовой депортации граждан России из Таиланда не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что российские туристы продолжают въезжать в королевство на общих основаниях в соответствии с местным законодательством.

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