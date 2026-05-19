Политика

Таиланд вернулся к прежнему 30-дневнему безвизовому режиму

Кабинет министров Таиланда принял решение отменить 60-дневный безвизовый въезд в страну и вернул прежние 30-дневные правила. Об этом пишет местная газета Khaosod.

В скором времени правительство Таиланда уведомит об этом соответствующие ведомства. Визовый комитет рассмотрит каждую страну в отдельности, чтобы определить, какой тип визу больше всего подходит с точки зрения аспектов безопасности и экономики, отметили в издании.

12 мая об этом сообщал глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу, его цитировало Thai PBS. По его словам, 60 дней – это слишком долго и люди, которые не являются туристами, используют безвизовый режим в незаконных целях. Министр подчеркнул, что решение не нацелено на какую-либо конкретную национальность.

17 марта 2025 г. власти Таиланда также принимали решение сократить срок безвизового пребывания. Однако уже в июле 2025 г. объявили о решении оставить все по-старому.

В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.

