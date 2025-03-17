Срок безвизового пребывания в Таиланде планируют сократить с 60 до 30 дней
Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
Власти приняли такое решение для уменьшения рисков, связанных с возможным злоупотреблением схемой безвизового въезда нелегальным бизнесом. Министр туризма и спорта Соравонг Тьентонг уточнил, что данное изменение касается граждан всех стран, пользующихся этим режимом.
По информации представителей туристической отрасли, дальнемагистральные путешественники, как правило, остаются в Таиланде от 14 до 21 дня, в то время как туристы из соседних стран проводят в королевстве около недели.
В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.
16 января стало известно, что многие россияне провели новогодние каникулы на азиатских курортах. Наибольшей популярностью пользовался как раз Таиланд, на втором месте оказался Китай, а интерес к Вьетнаму увеличился вдвое, что сделало его третьим по популярности направлением среди азиатских стран. Согласно данным «Слетать.ру», 18% от всех проданных туров составили поездки в Таиланд.