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Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян

Ведомости

Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим для россиян, продолжительность которого сейчас составляет 60 дней. Об этом журналистам сообщила глава Туристического управления страны Тхапани Киатпхайбун в ходе выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025.

«Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», – сказала она (цитата по ТАСС).

17 марта Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны сообщала, что Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Власти приняли такое решение для уменьшения рисков, связанных с возможным злоупотреблением схемой безвизового въезда нелегальным бизнесом. Министр туризма и спорта Соравонг Тьентонг уточнил, что данное изменение касается граждан всех стран, пользующихся этим режимом.

В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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