Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян
Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим для россиян, продолжительность которого сейчас составляет 60 дней. Об этом журналистам сообщила глава Туристического управления страны Тхапани Киатпхайбун в ходе выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025.
«Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», – сказала она (цитата по ТАСС).
17 марта Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны сообщала, что Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Власти приняли такое решение для уменьшения рисков, связанных с возможным злоупотреблением схемой безвизового въезда нелегальным бизнесом. Министр туризма и спорта Соравонг Тьентонг уточнил, что данное изменение касается граждан всех стран, пользующихся этим режимом.
В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.