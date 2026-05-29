МИД Таиланда опроверг сообщения о массовой депортации россиян
Информация о якобы массовой депортации граждан России из Таиланда не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в министерстве иностранных дел страны. В ведомстве подчеркнули, что российские туристы продолжают въезжать в королевство на общих основаниях в соответствии с местным законодательством.
В таиландском МИДе добавили, что сведения о принудительном выдворении россиян являются необоснованными. По словам представителя ведомства, Таиланд продолжает принимать иностранных посетителей, включая российских туристов, в соответствии с таиландскими законами и правилами без дискриминации. В МИДе отметили, что гости из России остаются важной частью туристического сектора страны и международных обменов.
В МИД Таиланда также подчеркнули, что страна продолжает придерживаться политики упрощения поездок для иностранных граждан при соблюдении действующих правил.
28 мая «Ведомости» писали, что представители Level.Travel среди самых популярных зарубежных направлений в июне - августе называют Турцию (46% всех проданных туров), Египет (17%), Вьетнам (5%), Таиланд (4,6%) и Китай (4,4%).
В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили, что в I квартале 2026 г. бронирования в Таиланд увеличились на 39% год к году.
19 мая газета Khaosod писала, что кабинет министров Таиланда принял решение отменить 60-дневный безвизовый въезд в страну и вернул прежние 30-дневные правила. В скором времени правительство Таиланда уведомит об этом соответствующие ведомства. Визовый комитет рассмотрит каждую страну в отдельности, чтобы определить, какой тип визы больше всего подходит с точки зрения аспектов безопасности и экономики, отметили в издании.