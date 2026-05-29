МИД Таиланда опроверг сообщения о массовой депортации россиян

19 мая газета Khaosod писала, что кабинет министров Таиланда принял решение отменить 60-дневный безвизовый въезд в страну и вернул прежние 30-дневные правила. В скором времени правительство Таиланда уведомит об этом соответствующие ведомства. Визовый комитет рассмотрит каждую страну в отдельности, чтобы определить, какой тип визы больше всего подходит с точки зрения аспектов безопасности и экономики, отметили в издании.