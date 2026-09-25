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Власти Таиланда обсуждают увеличение туристического сбора до 450 батов

Анна Виноградова
Prashant / Unsplash
Prashant / Unsplash

Власти Таиланда рассматривают повышение туристического сбора для иностранных путешественников выше первоначально обсуждавшихся 300 батов ($9). Сейчас в проекте фигурирует единая ставка 450 батов ($13) с человека, а часть поступлений планируется направлять на страхование туристов, пишет The Nation.

Размер сбора пересмотрели с учетом инфляции, стоимости страхования и других расходов. По расчетам властей, экономически обоснованная ставка превышает 490 батов, однако ее предложили ограничить 450 батами, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на путешественников. Страховка должна покрывать в том числе экстренную медицинскую помощь и снизить расходы государства на лечение иностранцев.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение до 28 сентября. Если власти его окончательно одобрят, сбор планируют начать взимать в I квартале 2027 г. сначала с прибывающих самолетами, а позднее – с пересекающих границу по суше и морю. Один платеж позволит несколько раз въезжать в страну в течение 30 дней при сохранении страхового покрытия.

15 июля 2025 г. Таиланд перенес введение туристического сбора в 300 батов на 2026 г. До этого запуск неоднократно откладывался: 19 апреля 2023 г. власти перенесли начало взимания сбора как минимум до сентября из-за сложностей с механизмом оплаты для разных способов въезда в страну.

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