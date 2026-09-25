Власти Таиланда обсуждают увеличение туристического сбора до 450 батов
Власти Таиланда рассматривают повышение туристического сбора для иностранных путешественников выше первоначально обсуждавшихся 300 батов ($9). Сейчас в проекте фигурирует единая ставка 450 батов ($13) с человека, а часть поступлений планируется направлять на страхование туристов, пишет The Nation.
Размер сбора пересмотрели с учетом инфляции, стоимости страхования и других расходов. По расчетам властей, экономически обоснованная ставка превышает 490 батов, однако ее предложили ограничить 450 батами, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на путешественников. Страховка должна покрывать в том числе экстренную медицинскую помощь и снизить расходы государства на лечение иностранцев.
Сейчас проект проходит общественное обсуждение до 28 сентября. Если власти его окончательно одобрят, сбор планируют начать взимать в I квартале 2027 г. сначала с прибывающих самолетами, а позднее – с пересекающих границу по суше и морю. Один платеж позволит несколько раз въезжать в страну в течение 30 дней при сохранении страхового покрытия.