Власти Таиланда обсуждают увеличение туристического сбора до 450 батов

Сейчас проект проходит общественное обсуждение до 28 сентября. Если власти его окончательно одобрят, сбор планируют начать взимать в I квартале 2027 г. сначала с прибывающих самолетами, а позднее – с пересекающих границу по суше и морю. Один платеж позволит несколько раз въезжать в страну в течение 30 дней при сохранении страхового покрытия.