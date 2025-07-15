Таиланд перенес старт действия нового туристического сбора на 2026 год

Помощник министра также отметил, что сейчас введение сбора может нанести ущерб туристической отрасли страны, которая еще восстанавливается после пандемии COVID-19. Ведомство, по его словам, определит оптимальную структуру оплаты в зависимости от способа прибытия в Таиланд – по воздуху, морю или суше.