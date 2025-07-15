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Таиланд перенес старт действия нового туристического сбора на 2026 год

Ведомости

Министерство туризма и спорта Таиланда приняло решение о переносе введения туристического сбора в 300 бат (720 руб.) на 2026 г. Установить плату за въезд в страну предполагалось в 2025 г., сообщил помощник главы ведомства Чакрапол Тансутитам, передает издание The Nation Thailand.

«Необходимо сделать паузу и дождаться итогов высокого туристического сезона в IV квартале текущего года, чтобы оценить спрос», – отметил Тансутитам. Он объяснил, что теперь туристы могут начать платить сбор во II или III квартале 2026 г.

Помощник министра также отметил, что сейчас введение сбора может нанести ущерб туристической отрасли страны, которая еще восстанавливается после пандемии COVID-19. Ведомство, по его словам, определит оптимальную структуру оплаты в зависимости от способа прибытия в Таиланд – по воздуху, морю или суше.

В 2020 г. турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого показателя за последние 12 лет. Тогда страну посетило 6,7 млн человек, резкое падение было связано с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Годом ранее турпоток составил 39,9 млн.

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