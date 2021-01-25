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Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня за последние 12 лет

Ведомости

Поток иностранных туристов в Таиланд в 2020 г. упал до самого низкого уровня за 12 лет — до 6,7 млн человек в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Годом ранее турпоток составил 39,9 млн, сообщает Bloomberg.

«Согласно данным министерства туризма и спорта, число туристов, прибывающих в страну, упало до 6,7 млн в 2020 г. с 39,9 млн годом ранее», — передает агентство.

Отмечается, что это самое низкое число туристов с 2008 г. В декабре 2020 г. в страну прибыло 6 556 человек, а в этот период годом ранее — 3,95 млн человек.

В начале декабря издание Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Тайланда Ютасака Супасорна сообщало, что Таиланд планирует отказаться от массового туризма. Издание The Thaiger сообщало, что Тайланд будет закрыт для иностранных туристов минимум до второго квартала 2021 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных