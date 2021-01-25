Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня за последние 12 лет
Поток иностранных туристов в Таиланд в 2020 г. упал до самого низкого уровня за 12 лет — до 6,7 млн человек в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Годом ранее турпоток составил 39,9 млн, сообщает Bloomberg.
«Согласно данным министерства туризма и спорта, число туристов, прибывающих в страну, упало до 6,7 млн в 2020 г. с 39,9 млн годом ранее», — передает агентство.
Отмечается, что это самое низкое число туристов с 2008 г. В декабре 2020 г. в страну прибыло 6 556 человек, а в этот период годом ранее — 3,95 млн человек.
В начале декабря издание Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Тайланда Ютасака Супасорна сообщало, что Таиланд планирует отказаться от массового туризма. Издание The Thaiger сообщало, что Тайланд будет закрыт для иностранных туристов минимум до второго квартала 2021 года.