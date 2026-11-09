Нетаньяху: «Ликуд» должна возглавить правительство Израиля

29 октября президент Израиля Ицхак Герцог предложил Нетаньяху остаться во главе правительства на два года, а затем уйти из политики в обмен на полное помилование. В канцелярии президента эту информацию категорически опровергли. Как утверждал телеканал C14, Герцог продвигает такую инициативу около двух лет. Она может рассматриваться как один из возможных вариантов формирования нового правительства при сохранении нынешнего распределения парламентских мандатов. В канцелярии президента назвали публикацию полным фейком и подчеркнули, что не занимаются спекуляциями о формировании будущего кабинета.