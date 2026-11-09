Нетаньяху: «Ликуд» должна возглавить правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что его партия «Ликуд» должна возглавить будущее правительство национального единства. По его словам, политическое объединение получило наибольшую поддержку избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва, состоявшихся 27 октября. Об этом сообщил телеканал C14.
Премьер также выразил мнение, что в состав будущего кабинета должны войти все партии национального лагеря, включая ультраортодоксальные и сионистские политические силы.
При этом Нетаньяху не стал упоминать возможность ротации на посту главы правительства с представителем другой партии.
30 октября Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в кнессет. Партия Нетаньяху «Ликуд» получила 27 мандатов, заняв первое место. При этом блок сторонников премьера располагает 53 из 120 мест в парламенте, что недостаточно для самостоятельного формирования правительства.
29 октября президент Израиля Ицхак Герцог предложил Нетаньяху остаться во главе правительства на два года, а затем уйти из политики в обмен на полное помилование. В канцелярии президента эту информацию категорически опровергли. Как утверждал телеканал C14, Герцог продвигает такую инициативу около двух лет. Она может рассматриваться как один из возможных вариантов формирования нового правительства при сохранении нынешнего распределения парламентских мандатов. В канцелярии президента назвали публикацию полным фейком и подчеркнули, что не занимаются спекуляциями о формировании будущего кабинета.