Таиланд рассматривает два новых сбора для туристов почти на 3700 рублей

Власти Таиланда рассматривают введение двух новых платежей, которые в сумме могут составить 1450 батов, или около 3680 руб., для туриста, прилетающего в страну и покидающего ее самолетом. Речь идет о туристическом сборе в 450 батов (около 1140 руб.) для иностранцев и отдельном выездном налоге с базовой ставкой 1000 батов (около 2540 руб.) для авиапассажиров.