Таиланд рассматривает два новых сбора для туристов почти на 3700 рублей
Власти Таиланда рассматривают введение двух новых платежей, которые в сумме могут составить 1450 батов, или около 3680 руб., для туриста, прилетающего в страну и покидающего ее самолетом. Речь идет о туристическом сборе в 450 батов (около 1140 руб.) для иностранцев и отдельном выездном налоге с базовой ставкой 1000 батов (около 2540 руб.) для авиапассажиров.
По текущему рыночному курсу один тайский бат стоит около 2,54 руб. Таким образом, если обе инициативы будут приняты в нынешнем виде, дополнительные расходы пары составят примерно 7360 руб., а семьи из трех человек – около 11 000 руб. Курс валют может меняться.
Министерство туризма и спорта предлагает установить единый туристический сбор в размере 450 батов вне зависимости от способа въезда. Вводить его планируется поэтапно, начиная с авиапассажиров. Среди вариантов оплаты рассматриваются включение сбора в стоимость билета, платеж через официальный сайт или приложение и терминалы в пунктах въезда. Средства предполагается направлять на развитие туристической инфраструктуры и повышение безопасности путешественников, следует из сообщения правительства Таиланда.
Отдельно Налоговый департамент Таиланда вынес на общественное обсуждение проект налога на выезд из страны для пассажиров всех национальностей. Для выезжающих самолетом предлагается базовая ставка 1000 батов за одну поездку. Обсуждение проекта продлится до 29 октября, говорится на сайте ведомства. Эксперты Российского союза туриндустрии не ожидают существенного влияния новых расходов на спрос. Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов оценил туристический сбор в 450 батов примерно в 1–2% средней стоимости путевки.