Рынок легального корпоративного доступа к ИИ-моделям достиг 3 млрд рублей

Рынок легального корпоративного доступа к ИИ-моделям достиг 3 млрд рублейРоссийский агрегатор в среднем получает до 10–20% от стоимости запроса
Российский рынок платформ для легального корпоративного доступа к зарубежным большим языковым моделям составляет около 3 млрд руб. в год. Такие платформы предоставляют доступ через прокси (сервер-посредник) к сразу нескольким ИИ-моделям, например, ChatGPT, Anthropic, Claude и др. Такую оценку рынка приводит представитель компании Cloud.ru. Представители Apple Hills Digital, а также MWS AI и Yandex AI Studio предоставили схожие оценки.
Среди подобных платформ можно назвать, например, Bothub – один из самых известных агрегаторов, предоставляющий доступ к OpenAI, Anthropic, Midjourney и другим сетям по единому API (Application Programming Interface – интерфейс программирования приложений) с оплатой в рублях, приводит пример руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Помимо этого в рынок включены десятки мелких B2B-шлюзов и стартапов вроде Chad AI или ProxyAPI, говорит он. До блокировок Telegram и чат-боты в нем можно было использовать в качестве посредника между сервисом и пользователем, знает эксперт. Схожими разработками занимается еще и «Яндекс», но компания не дает доступ именно к внешним моделям, а агрегирует только свои модели, говорит он.
Такие платформы решают две основные задачи, подчеркивает ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов. Разные модели лучше справляются с разными сценариями: одни эффективнее пишут код, другие сильнее в аналитике или создании контента, а такая платформа позволяет работать с ними через единый интерфейс и переключаться между моделями в зависимости от задачи, говорит он. Помимо этого речь может идти не только о зарубежных закрытых моделях: многие платформы также предлагают открытые модели, преимущественно китайские, которые развернуты на собственной инфраструктуре провайдера, что экономически более выгодно, поскольку это не требует вычислительных мощностей и экспертизы от разработчиков нейросетей, подчеркивает эксперт.
Вторая задача связана с доступом к зарубежным сервисам из России, подчеркнул Копылов. Сегодня существуют различные ограничения со стороны иностранных компаний на использование ChatGPT, Claude или Gemini в России, включая вопросы регистрации и оплаты, объяснил он. Не все пользователи готовы самостоятельно искать способы обхода этих ограничений, а платформа в таком случае предоставляет легальный и удобный доступ сразу к нескольким моделям через единое окно, говорит он.
Оценка рынка на уровне около 3 млрд руб. выглядит реалистичной, однако объединение самих платформ в единый сервис сложно рассматривать как отдельный большой рынок, отмечает руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин. Но это лишь одна из составляющих конкурентного бизнеса в России – также важны свой инференс (процесс применения обученной нейросети для генерации контента), сервисы безопасности моделей, агентские платформы и др., подчеркнул он.
Раньше одной из наиболее популярных таких платформ была американская OpenRouter, говорит аналитик Apple Hills Digital Елена Семеновская. Но и она прекратила работу в РФ. Сейчас развивается «серый» рынок доступа к моделям ИИ – через иностранные платежные карты, криптовалюту и различных неофициальных посредников, но он не подходит для корпоративных заказчиков, подчеркнула она. Из полноценных отечественных аналогов есть платформа от Cloud.ru, включающая в себя около 20 языковых моделей через проксирование, привела пример она.
Фактически платформы – это комиссионный бизнес, отметил Самигуллин. Сейчас российский агрегатор в среднем получает до 10–20% от стоимости запроса, но таких компаний на рынке уже множество и конкуренция только растет – а значит, комиссия на транзитный трафик будет снижаться, говорит он. У самого популярного решения, OpenRouter, текущая комиссия – около 5% от оборота, подчеркнул он. При этом обороты проходящего трафика у российских платформ будут огромными, потому что у некоторых западных моделей по-прежнему нет аналогов для конкретных бизнес-задач, говорит Самигуллин. Рынок может дойти до 24 млрд руб. к 2030 г., добавила Семеновская.
В таком сервисе для корпоративного использования критично соблюдение требований № 152-ФЗ («О персональных данных»), объяснил генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий. Чаще всего корпоративные клиенты используют подобную платформу именно для разработки, клиентской поддержки, продаж и создания контента, добавил он. Но крупные компании в ритейле, финансовом секторе, промышленности и других чувствительных отраслях в большинстве случаев не будут использовать подобные сервисы для основных бизнес-процессов, предупреждает Копылов. Такие организации предпочитают работать в закрытом контуре, где данные гарантированно остаются внутри компании, добавил он. Корпоративные клиенты зачастую выбирают конкретные бизнес-сценарии, чтобы использовать их внутри своих собственных сервисов и экосистем, что объединяющие платформы-агрегаторы предоставить не могут, резюмировал он.