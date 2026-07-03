Рынок легального корпоративного доступа к ИИ-моделям достиг 3 млрд рублей

Фактически платформы – это комиссионный бизнес, отметил Самигуллин. Сейчас российский агрегатор в среднем получает до 10–20% от стоимости запроса, но таких компаний на рынке уже множество и конкуренция только растет – а значит, комиссия на транзитный трафик будет снижаться, говорит он. У самого популярного решения, OpenRouter, текущая комиссия – около 5% от оборота, подчеркнул он. При этом обороты проходящего трафика у российских платформ будут огромными, потому что у некоторых западных моделей по-прежнему нет аналогов для конкретных бизнес-задач, говорит Самигуллин. Рынок может дойти до 24 млрд руб. к 2030 г., добавила Семеновская.