Банк России тестирует обмен для развития и обучения ИИ

Центробанк совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными, которые могут в дальнейшем использоваться банками для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-моделей и оценки рисков. Об этом сообщил начальник Центра экспертизы ИИ Банка России Антон Степанов на круглом столе в Совфеде, посвященном вопросам правоприменения в сфере ИИ, 19 июня. «С учетом результатов и позиций рынка мы сформируем предложения, которые в дальнейшем будем выносить на межведомственное обсуждение», – сообщил он.