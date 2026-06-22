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Главная / Технологии /

Банк России тестирует обмен для развития и обучения ИИ

Наработки крупных банков могут быть полезны для небольших игроков
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центробанк совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными, которые могут в дальнейшем использоваться банками для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-моделей и оценки рисков. Об этом сообщил начальник Центра экспертизы ИИ Банка России Антон Степанов на круглом столе в Совфеде, посвященном вопросам правоприменения в сфере ИИ, 19 июня. «С учетом результатов и позиций рынка мы сформируем предложения, которые в дальнейшем будем выносить на межведомственное обсуждение», – сообщил он.

Представитель ЦБ заявил «Ведомостям», что регулятор не раскрывает детали проекта во время пилотирования, но подтвердил, что тестирование проходит на площадке регулятивной песочницы Банка России.

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