Покупатели серого доступа к Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд

Американская технологическая компания Anthropic, возглавляемая Дарио Амодеи, за январь – сентябрь 2026 г. могла заработать $1,66–2,33 млрд на клиентах, которых впоследствии признала нарушителями правил использования своих ИИ-моделей и чат-бота Claude. Их платежи обеспечили 5–7% выручки разработчика, следует из проспекта, поданного компанией при подготовке первичного размещения акций (IPO) на бирже NASDAQ. Сумму рассчитали «Ведомости», исходя из общей выручки в $33,242 млрд за девять месяцев 2026 г.