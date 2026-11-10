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Главная / Технологии /

Покупатели серого доступа к Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд

Вокруг чат-бота вырос рынок посредников, которые постоянно ищут замену заблокированным аккаунтам
Илья Склюев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американская технологическая компания Anthropic, возглавляемая Дарио Амодеи, за январь – сентябрь 2026 г. могла заработать $1,66–2,33 млрд на клиентах, которых впоследствии признала нарушителями правил использования своих ИИ-моделей и чат-бота Claude. Их платежи обеспечили 5–7% выручки разработчика, следует из проспекта, поданного компанией при подготовке первичного размещения акций (IPO) на бирже NASDAQ. Сумму рассчитали «Ведомости», исходя из общей выручки в $33,242 млрд за девять месяцев 2026 г.

Anthropic уточняет в проспекте, что на выявление нарушений, расследование и принятие мер потребуется время. Поэтому до момента ограничения или прекращения доступа таких клиентов к продуктам доходы от их платежей будут учитываться в выручке.

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