Может ли российская система конкурировать со Starlink за рубежом

Спутниковую систему связи «Рассвет» создает российская компания «Бюро 1440», которая, в свою очередь, входит в технологическую группу компаний «ИКС холдинг». Первые экспериментальные миссии спутников этой системы были запущены в 2023 и 2024 гг. С конца марта текущего года компания начала развертывание серийной группировки, к ноябрю в ходе двух запусков на орбиту отправлено 32 спутника из первоначально заявленных более чем 250 для круглосуточной работы на всей Земле. На данный момент «Бюро 1440» тестирует терминалы спутниковой связи своего производства на удаленных на Крайнем Севере и Дальнем Востоке промышленных площадках. В конце октября заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов объявил, что компания планирует в 2027 г. оснастить терминалами спутниковой связи более 500 поездов РЖД.