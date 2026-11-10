Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Главная / Политика /

Может ли российская система конкурировать со Starlink за рубежом

У России есть уникальное преимущество в сфере безопасности над американцами
Нурлан Гасымов
Алексей Никольский
В 2026&nbsp;г. состоялось уже два запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутниками системы «Рассвет-3»
В 2026 г. состоялось уже два запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутниками системы «Рассвет-3» / БЮРО 1440

Российская спутниковая система широкополосного спутникового доступа в интернет «Рассвет» защищена от физического, политического и экономического воздействия, заявил 9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. Это, по его словам, стало возможно благодаря вертикальной интеграции и локализации производства всех ее компонентов. Шойгу также пригласил делегации из постсоветских государств для демонстрации возможностей российской разработки.

Спутниковую систему связи «Рассвет» создает российская компания «Бюро 1440», которая, в свою очередь, входит в технологическую группу компаний «ИКС холдинг». Первые экспериментальные миссии спутников этой системы были запущены в 2023 и 2024 гг. С конца марта текущего года компания начала развертывание серийной группировки, к ноябрю в ходе двух запусков на орбиту отправлено 32 спутника из первоначально заявленных более чем 250 для круглосуточной работы на всей Земле. На данный момент «Бюро 1440» тестирует терминалы спутниковой связи своего производства на удаленных на Крайнем Севере и Дальнем Востоке промышленных площадках. В конце октября заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов объявил, что компания планирует в 2027 г. оснастить терминалами спутниковой связи более 500 поездов РЖД.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её