Сергей Лавров поговорил с руководством Армении об отношениях

Сергей Лавров поговорил с руководством Армении об отношенияхОни «просели», но могут и восстановиться
Выступая в ходе визита в Армению в Российско-армянском университете, министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что отношения двух стран «просели», но после визита его армянского коллеги в Москву в январе возникла тенденция на их восстановление. По итогам переговоров Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали график консультаций по реализации договоренностей на высшем уровне в экономике, безопасности, культуре и расширении взаимного дипломатического присутствия, в частности об открытии генконсульства России в армянском Капане.
Упомянул Лавров и работу над укреплением связей регионов России и Армении. «Это будет дополнительно консолидировать тот материальный фундамент, который мы хотим поставить в наших союзнических отношениях, отношениях стратегического партнерства», – сказал российский министр.
Министр на пресс-конференции отметил, что Россия не препятствует отношениям Армении с третьими странами. Но, по его словам, они не должны вредить двусторонним контактам и создавать напряженность в регионе, когда Запад настроен на принцип «или с нами, или против нас». В первую очередь приоритетом министр считает уважение «суверенного выбора стран Южного Кавказа» и соседствующих с ним стран, в том числе в формате «3 + 3» (страны региона плюс Россия, Турция, Иран).
Лавров отметил, что есть предложение провести следующие две встречи формата на уровне МИДов в Ереване и Баку. Также он упомянул о необходимости армяно-азербайджанского урегулирования на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 гг.
Правда, незадолго до визита Лаврова, 16 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Албанию и принял участие в саммите Европейского политического сообщества – площадки, созданной по инициативе Франции в 2022 г. после подачи заявки на членство в ЕС Украиной и Грузией. Она объединяет также Армению, Азербайджан, Турцию, Молдавию, страны ЕС и Великобританию. В Тиране армянский лидер встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, французским президентом Эмманюэлем Макроном, главой евродипломатии Каей Каллас, а также премьерами Албании, Бельгии и Нидерландов.
Еще в марте армянский парламент принял законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Пашинян заявил, что сам вопрос евроинтеграции требует вынесения на референдум. Вскоре после этого российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что постановка Арменией этого вопроса означает подготовку к выходу страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ядром которого является Россия.
Но товарооборот Армении с ЕС в 2024 г. составил $2,1 млрд, с ЕАЭС – $12 млрд, из которых с Россией – $11,6 млрд, напомнил Лавров. Общая доля России в армянской внешней торговле – около 40%. Товарооборот двух стран российский министр назвал «рекордным», а результаты двусторонних экономических связей – «впечатляющими». «Участие в ЕАЭС является залогом устойчивого роста [армянской] экономики», считает Лавров.
В свою очередь, Мирзоян отметил, что Ереван не подавал свою заявку на членство в ЕС, поэтому говорить о проблеме совмещения интеграции в оба объединения нельзя. Он подчеркнул, что Армения ведет «взаимовыгодное сотрудничество» с государствами – членами ЕАЭС.
Российский министр затронул также ситуацию с задержками поставок российских вооружений в Армению. Он объявил о решении этой проблемы – часть армянских платежей будет распределена по другим направлениям. По его словам, из-за боевых действий на Украине Россия вынуждена направлять вооружения на свои нужды, но тем не менее Москва поставила часть законтрактованных вооружений армянской стороне. Но добавил, что Москва не против покупки Арменией оружия у Франции, заметив, что это враждебное России государство и также вооружает Украину.
Российский министр объявил о желании России содействовать армяно-азербайджанскому урегулированию. Мирзоян, в свою очередь, говорил о желании разблокировать транспортные коммуникации. «Мы убеждены, что возникающие в регионе вопросы должны решаться расположенными здесь странами», – сказал он. Но Мирзоян и напомнил, что у Армении есть «негативный опыт» работы с механизмами региональной безопасности, которые, по его мнению, перестали функционировать. Из-за этого членство страны в ОДКБ заморожено. «Собираемся ли мы переформатировать наши союзнические отношения [с Россией]? Нет! Наши обязательства друг перед другом на бумаге, подписаны, ратифицированы и не были отменены. Есть обеспокоенность тем, что механизмы не всегда эффективно работают», – сказал армянский министр.
В ответ Лавров обратил внимание на российско-армянские разногласия относительно эффективности ОДКБ. По его словам, во время армяно-азербайджанских пограничных столкновений в конце 2022 г. участники союза пытались отправить своих вооруженных наблюдателей в Армению, но Ереван отказался их принимать, а затем и вовсе пригласил наблюдателей ЕС. После окончания переговоров с Мирзояном Лавров встретился с премьером Пашиняном и президентом Ваганом Хачатряном.
Ответный визит Лаврова в Ереван – показатель настроенности сторон налаживать конструктивные, дружественные и союзнические отношения, говорит армянский политолог Джонни Меликян. На данный момент происходит переосмысление российско-армянских отношений с учетом изменившихся региональных реалий – без этого стороны не смогут понять и сопоставить интересы друг друга, отметил эксперт.
Как считает завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов, посещение российским министром Армении носит дежурный характер и никак не повлияло на уровень двусторонних отношений. По его словам, Ереван избрал курс на углубление сотрудничества со странами Запада и не намерен с него сходить, но при этом желает сохранить свое членство в ЕАЭС. «До сих пор львиная доля армянского бюджета формируется за счет сотрудничества и торговли с членами ЕАЭС. Тем не менее в случае дальнейшей интеграции республики в ЕС им все же придется выбирать», – полагает Муханов. Эксперт не исключил в будущем выход российских войск из Армении в случае углубления интеграции страны с европейскими структурами. В первую очередь этот вопрос поднимут европейские власти, считает эксперт: «Правда, пока ЕС сегодня не спешит принимать в свой состав еще одно проблемное государство».
По мнению Меликяна, в армянской политической повестке вопрос о выводе российской армии с военной базы в Гюмри пока не стоит. Ереван начал диверсификацию поставок оружия на международном рынке на фоне сложностей исполнения Москвой своих обязательств по оборонным контрактам, что не исключает Россию из списка потенциальных партнеров в этой области, считает политолог.