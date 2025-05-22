Сергей Лавров поговорил с руководством Армении об отношениях

Российский министр объявил о желании России содействовать армяно-азербайджанскому урегулированию. Мирзоян, в свою очередь, говорил о желании разблокировать транспортные коммуникации. «Мы убеждены, что возникающие в регионе вопросы должны решаться расположенными здесь странами», – сказал он. Но Мирзоян и напомнил, что у Армении есть «негативный опыт» работы с механизмами региональной безопасности, которые, по его мнению, перестали функционировать. Из-за этого членство страны в ОДКБ заморожено. «Собираемся ли мы переформатировать наши союзнические отношения [с Россией]? Нет! Наши обязательства друг перед другом на бумаге, подписаны, ратифицированы и не были отменены. Есть обеспокоенность тем, что механизмы не всегда эффективно работают», – сказал армянский министр.