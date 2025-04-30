Куратором отношений с Арменией в администрации президента стал Сергей Кириенко

Куратором отношений с Арменией в администрации президента стал Сергей КириенкоОн получил значительную часть полномочий другого кремлевского чиновника – Дмитрия Козака
У внутриполитического блока Кремля появились новые задачи, выяснили «Ведомости». Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко и сотрудники управлений в его подчинении начали заниматься и темой Армении, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и два собеседника, работающих с АП. Этот функционал перешел во внутриполитический блок Кремля от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака.
Ранее Кириенко поручили другую работу на внешнем направлении. В частности, теперь он и его сотрудники отвечают за работу с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией (а также с Приднестровьем, но оно формально не признано Москвой). В любом случае в первую очередь имеется в виду работа в интересах президента, ведь будет обеспечиваться выполнение государственных задач, говорит один из собеседников «Ведомостей».
В ситуации с Арменией на данном этапе будет вестись информационная, а не электоральная работа, говорит один из источников «Ведомостей». «Руководство страны все сильнее дрейфует в сторону Запада, что недопустимо с точки зрения российской госполитики», – считает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, о том, чтобы Кириенко занялся и другими странами СНГ (исключения – Армения и Молдавия), пока речи не идет.
Сейчас ведется работа с информационной повесткой в Армении, говорит один из источников «Ведомостей». Парламентские выборы в Армении только в 2026 г., напоминает он: «Ближе к ним будут ставиться и новые задачи». Собеседники говорят, что задачи по Армении стоят перед управлением по внутренней политике (начальник – Андрей Ярин), управлением по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (Александр Харичев) и управлением по общественным проектам (Сергей Новиков).
Перед Кириенко в Армении будет стоять задача использования мягкой силы для продвижения российских интересов, говорит еще один источник, близкий к АП: «Работать будут примерно так же, как было на последних выборах в Абхазии». Собеседник предполагает, что на ближайших выборах все равно победит Никол Пашинян: «Но дело сейчас не в выборах, а в присутствии России там». Пророссийских политиков сейчас в Армении нет, кроме прежних – Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, отмечает источник: «Поэтому за Россию там некому сказать».
Отношения России и Армении стали ухудшаться с начала 2020-х гг. В 2022 г. премьер-министр Армении Пашинян обратился за военной помощью в ОДКБ из-за многочисленных вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе. Но ОДКБ войска размещать там не стала. В феврале 2024 г. Пашинян заявил о заморозке членства в организации. 28 апреля, находясь с визитом в Эстонии, он заявил, что у Армении нет намерений «обострять, разрывать или портить отношения с Россией». В 2026 г. в Армении состоятся парламентские выборы, по их итогам формируется правительство страны. Сейчас большинство в парламенте имеет партия Пашиняна «Гражданский договор».
В случае с Арменией предстоит определить приоритеты, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Пашинян оказался некомфортным для Москвы, но способным к политической выживаемости вопреки всему. В 2026 г. в Армении запланированы парламентские выборы. Наверное, Москве было бы комфортно напомнить о себе попыткой получить хотя бы миноритарный пакет в политике Армении», – говорит он. В этой стране лояльность населения к России выше, чем в других странах СНГ, отметил он: «Но осадок с отсутствием от России помощи в последней карабахской войне тоже может сказаться».
Новые задачи перед внутриполитическим блоком Кремля были поставлены с конца 2024 г. – начала 2025 г., рассказывали собеседники «Ведомостей». О том, что сотрудников внутриполитического блока стали привлекать к «анализу обстановки» в странах Африки, писал РБК. Собеседники «Ведомостей» также подтверждали эту информацию.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов