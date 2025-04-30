Куратором отношений с Арменией в администрации президента стал Сергей Кириенко

В случае с Арменией предстоит определить приоритеты, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Пашинян оказался некомфортным для Москвы, но способным к политической выживаемости вопреки всему. В 2026 г. в Армении запланированы парламентские выборы. Наверное, Москве было бы комфортно напомнить о себе попыткой получить хотя бы миноритарный пакет в политике Армении», – говорит он. В этой стране лояльность населения к России выше, чем в других странах СНГ, отметил он: «Но осадок с отсутствием от России помощи в последней карабахской войне тоже может сказаться».