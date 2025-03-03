Сергей Кириенко стал куратором отношений с Абхазией в администрации президента

Кириенко и сам посещал Абхазию в конце января – начале февраля. К примеру, он провел в посольстве России в Сухуме рабочие встречи с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой и спикером Народного собрания Абхазии Лашей Ашубой. В частности, он обсудил возобновление регулярного авиасообщения между Россией и республикой, а также посетил ряд объектов. По итогам Кириенко дал пресс-конференцию, отметив, что есть все шансы, что турпоток в Абхазию, который снизился после ноябрьских протестов в республике, вырастет. Также говорил, что Россия может помочь Абхазии в выстраивании кадровых конкурсов, подготовке инженерных кадров.