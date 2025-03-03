Сергей Кириенко стал куратором отношений с Абхазией в администрации президента

Сергей Кириенко стал куратором отношений с Абхазией в администрации президентаРанее за это направление в Кремле отвечал Дмитрий Козак
Куратором отношений России с Абхазией в Кремле стал первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Об этом рассказали «Ведомостям» пять источников, близких к АП. Ранее работу с республикой курировал заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, но, говорит один из источников, «на этом этапе взаимодействия» вопрос перешел к Кириенко.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Пересменка произошла во время избирательной кампании в Абхазии, говорит один из источников «Ведомостей». О планах пересмотреть решение после прошедших выборов президента республики (закончились на этих выходных) он не знает. По словам другого источника, обсуждалось, что контакты с Абхазией, признанной РФ в 2008 г., останутся за первым заместителем руководителя АП.
Еще один собеседник добавляет, что сейчас Абхазию на Старой площади действительно курирует Кириенко: «Он и управления в его подчинении осуществляют информационно-аналитическое сопровождение в текущий период». Два других источника говорят, что кураторство перешло к Кириенко около месяца назад. На абхазском направлении работали сотрудники управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА), отмечают собеседники «Ведомостей».
Кириенко и сам посещал Абхазию в конце января – начале февраля. К примеру, он провел в посольстве России в Сухуме рабочие встречи с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой и спикером Народного собрания Абхазии Лашей Ашубой. В частности, он обсудил возобновление регулярного авиасообщения между Россией и республикой, а также посетил ряд объектов. По итогам Кириенко дал пресс-конференцию, отметив, что есть все шансы, что турпоток в Абхазию, который снизился после ноябрьских протестов в республике, вырастет. Также говорил, что Россия может помочь Абхазии в выстраивании кадровых конкурсов, подготовке инженерных кадров.
В Москве с Кириенко (и рядом других федеральных чиновников) встречался вице-президент республики Бадра Гунба (уходил в отпуск в связи с выборами), который в итоге и победил во втором туре президентских выборов. Явка на выборах составила 70%. А президент России Владимир Путин 2 марта поздравил Гунбу с избранием телеграммой.
Выборы в Абхазии
В Абхазии 15 февраля прошли досрочные выборы президента. Никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Во второй тур прошли бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и вице-президент Абхазии, и. о. президента республики Бадра Гунба. Второй тур выборов состоялся 1 марта.
Выборы в Абхазии прошли в связи с досрочной отставкой Аслана Бжании 19 ноября 2024 г. Этому предшествовали протесты в республике: оппозиция требовала, чтобы парламент отказался от ратификации инвестиционного соглашения между Сухумом и Москвой, которое не устраивало местный бизнес. Вице-премьер РФ Александр Новак во время встречи с Гунбой в Москве говорил, что в прежнем виде соглашение не будет реализовано. По словам вице-премьера, надо создавать условия с учетом опыта российского бизнеса, но будет учитываться интерес и абхазских предпринимателей.
После ухода из АП в 2020 г. помощника президента Владислава Суркова, который курировал отношения с Украиной, непризнанными на тот момент республиками Донбасса, Абхазией, Южной Осетией, этой темой стал заниматься Козак. Весной 2022 г. Кириенко стал куратором отношений с ДНР и ЛНР вместо Козака, в том числе отвечал за проведение референдумов на новых территориях. Некоторые из нынешних подчиненных Кириенко занимались ранее этим направлением. Так, замначальника УМА Борис Рапопорт был в 2014 г. замначальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (курировал это управление тогда Сурков).
Внешне появление Кириенко в Абхазии неожиданно, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Выглядит как желание либо погасить кризис, либо показать, что кризиса нет». Другое дело, замечает он, что Абхазия остается сложным регионом, и важно сейчас любой публичный конфликт нивелировать, чтобы не отвлекать внимание от главной темы.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов