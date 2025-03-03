Как прошел второй тур внеочередных абхазских выборов

Как прошел второй тур внеочередных абхазских выборовЗа ходом голосования в Сухуме наблюдал корреспондент «Ведомостей»
В субботу, 1 марта, в частично признанной Абхазии прошел второй тур внеочередных президентских выборов. Они были назначены после отставки Аслана Бжании из-за политического кризиса ноября 2024 г. Соперниками стали бывший вице-президент Бадра Гунба (до начала кампании – и. о. главы государства) и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.
Явка во втором туре составила 70% – больше, чем во время голосования в феврале. В полдень 2 марта ЦИК объявил окончательные результаты: 54,73% – за Гунбу, 41,54% – за Ардзинбу. Против всех проголосовало чуть больше 2%. То есть от суммы поданных за обоих кандидатов голосов Гунба получил 56,85%, его оппонент – 43,15%.
Еще в ночь на 2 марта Гунба объявил о своей победе перед сторонниками. А уже утром 2 марта де-факто признала поражение республиканская оппозиция, которую представлял Ардзинба: близкий ему Telegram-канал с иронией поздравил с «возвращением Бжании».
К вечеру 2 марта президент России Владимир Путин выразил надежду, что «дружественные, союзнические» отношения будут и дальше укрепляться «на благо наших братских народов» после избрания Гунбы. Таким образом, развернувшийся после окончания туристического сезона 2024 г. политический кризис успел завершиться за три месяца – до начала нового сезона.
Видное преимущество
Когда едешь из Гагры в Сухум, сразу можно заметить: большинство билбордов на дистанции в 84 км посвящены Гунбе. Плакаты кандидата вдоль трассы не содержат конкретного призыва голосовать за него. На них нет даже его изображения, только слоган в цветах абхазского флага на белом фоне – «Бадра Гунба: «Мы один народ».
Призыв к единству – намек на угрозу раскола абхазов из-за политического кризиса и действий оппонентов. На плакатах имя и фамилия Гунбы написаны по-абхазски, слоган – по-русски. К слову, за встречи с представителями российских властей во время кампании его неоднократно критиковали сторонники Ардзинбы, а его штаб даже пожаловался на это в прокуратуру.
В Гагрском районе по дороге встречаются три билборда за Гунбу. Четвертый – в Гудаутском районе, около Мысры. Пятый – у Нового Афона, шестой там же – с поддерживающим Гунбу Ахрой Авидзбой, командиром интербригады «Пятнашка» в ДНР (позывной – «Абхаз»)...
Первый билборд с Ардзинбой – у села Блабурхуа в Гудаутском районе. Темный, в отличие от «прогунбовского», фон и присутствует изображение кандидата. Слоган – «Родина не продается». На полпути к столице соотношение в агитации «Гунба – Ардзинба» – 6 к 1. К Гудауте меняется до 15 к 3, к вокзалу Сухума – 23 к 5, считает водитель.
В центре Сухума баннеры за Гунбу уже в сити-формате. Ардзинбе также приходится довольствоваться плакатами на стенах и остановках.
Заборы и законность
1 марта в столице Абхазии прохладное, несмотря на солнце. Снег спокойно лежит среди пальм, с моря дует холодный ветер. Центр малолюден – турсезон начнется лишь в мае.
С ноября в Сухуме мало что изменилось, только появилась предвыборная агитация. Есть следы ремонта брусчатки. Сторонники Ардзинбы ставили его в вину Гунбе, как и получение школьных автобусов из России.
Забор вокруг правительственного квартала, сломанный протестующими, демонтирован. Пожилой абхаз в кофейне, возбужденно размахивая сигаретой, говорит, что такого «больше не будет». Работающая тут пожилая армянка скептична: «Новый построят».
70%
составила явка во втором туре президентских выборов, по данным ЦИК
У ЦИК Абхазии, что ютится в одном здании с торгово-промышленной палатой, стоят переносные железные ограждения. Такие же – в противоположных концах ул. Конфедератов на перекрестках. В периметре заборов – силовики в синей, камуфляжно-синей и оливковой форме.
В сам ЦИК с утра и до раннего вечера идут люди – получить документы для голосования, так как жили за пределами республики, в России, без прописки в Абхазии. Их направляют на участки в Новый Сухум, в районы полуразрушенных в войну 1992–1993 гг. спальных многоэтажек...
На участке в горбольнице у вокзала Сухума в сопровождении представителей республиканского ЦИК побывали российские наблюдатели. Медик, председатель участковой комиссии, с гордостью отметила, что границы участка совпадают с радиусом оказания помощи. А к обеду 1 марта проголосовало 40% из тех 1900, что приписаны к участку, включая регулярных посетителей...
Пожилые мужчины, молодые люди, девушки, семьи с детьми входят и выходят из здания школы № 4 им. Д. И. Гулиа – там тоже голосуют. Мужчины в черных куртках оживленно мешают русские и абхазские слова. Один, с пятилетним ребенком, надеется на улаживание проблем после выборов. Он говорит, что «не против инвестиций, но против того, чтобы тут все скупили», и хочет, чтобы не было перебоев с электричеством.
Глава наблюдательной миссии Общественной палаты России Александр Асафов по итогам голосования заявил, что выборы в республике прошли без серьезных нарушений.
Вопрос безопасности
Недалеко от ЦИК десятка два мужчин от 30 до 50 лет пьют кофе на улице, курят, обсуждают политику, машут руками. То подходят к железному временному забору, то говорят с силовиками. Их занимают и свои выборы, и американо-украинская перепалка в Белом доме, которую они разбирают с точки зрения «понятий».
Мужчины заверяют, что в украинском конфликте абхазы за Россию. «Не за турок воюем, не за украинцев, а за вас!» – говорит жилистый абхаз в черном пальто и черных очках, похожий на героя итальянских фильмов 1970-х.
Вмешательство в выборы, равно как и национальный вопрос, беспокоит мужчин в кофейне у ЦИК. На вопрос, как они оценивают информацию об угрозах, что стала предметом беспокойства главы армянской общины республики, они отвечают со скепсисом. Но в то же время пускаются в рассуждения о поведении армян в войну 1992–1993 гг.
Уже вечером на углу противоположного от ЦИК края Парка Славы, у «Апсны молла», появилось несколько черных джипов с наклейками «Дикая дивизия Донбасса» (входит в интербригаду «Пятнашка»). У них группа из пары десятков крепких мужчин, которые активно совещаются между собой.
Несмотря на нападение на избирательный участок в Гагрском районе, ночь на 2 марта в Сухуме спокойна. В ночи проехали с сиреной несколько патрульных машин.
Ограждения у ЦИК не пригодились.