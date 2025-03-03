Как прошел второй тур внеочередных абхазских выборов

Пожилые мужчины, молодые люди, девушки, семьи с детьми входят и выходят из здания школы № 4 им. Д. И. Гулиа – там тоже голосуют. Мужчины в черных куртках оживленно мешают русские и абхазские слова. Один, с пятилетним ребенком, надеется на улаживание проблем после выборов. Он говорит, что «не против инвестиций, но против того, чтобы тут все скупили», и хочет, чтобы не было перебоев с электричеством.