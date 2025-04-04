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Президент Армении подписал закон о начале вступления в Евросоюз

Пашинян говорил, что его страна может стать членом ЕС только по итогам референдума
София Векслер
dpa / picture-alliance / tass
dpa / picture-alliance / tass

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз (ЕС)». Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

26 марта депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили документ. Его поддержали 64 депутата, семь проголосовали против. Оппозиционная фракция «Айастан» не принимала участия в голосовании, фракция «Честь имею» проголосовала против. 12 февраля национальное собрание Армении приняло проект в первом чтении. За документ проголосовали 63 депутата, против – семеро. Правительство страны одобрило законопроект 9 января.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что страна может стать членом Евросоюза только по результатам референдума. Он напомнил о своем выступлении с речью в Европарламенте осенью 2023 г. По словам Пашиняна, ее главным посылом было, что Армения готова быть с ЕС настолько близко, насколько объединение считает возможным. При этом премьер отмечал, что республика «неплохо» себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что подтверждается цифрами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале подчеркивал, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу является суверенным правом государства. До этого представитель Кремля говорил, что членство республики одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. Он напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в Евросоюзе, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя».

4 марта посол России в Армении Сергей Копыркин выразил мнение, что республика не может быть одновременно членом ЕЭАС и ЕС. Он добавил, что это не позиция России, а вопрос объективной реальности, поскольку страна не может быть одновременно членом двух таможенных союзов.

27 марта вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении придется делать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Он добавил, что «на двух стульях одновременно усидеть не удастся», и указал, что если страна идет в Европу, России нужно будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с ней. Это отразится на жизненном уровне людей в республике.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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