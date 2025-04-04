Президент Армении подписал закон о начале вступления в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что страна может стать членом Евросоюза только по результатам референдума. Он напомнил о своем выступлении с речью в Европарламенте осенью 2023 г. По словам Пашиняна, ее главным посылом было, что Армения готова быть с ЕС настолько близко, насколько объединение считает возможным. При этом премьер отмечал, что республика «неплохо» себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что подтверждается цифрами.