МИД: Армения заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС
Армения заинтересована в том, чтобы стать страной – наблюдателем БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью порталу Wion.
«Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы стать наблюдателями в этой организации и видеть, что это сотрудничество и этот формат может дать нашей стране», – сказал он, напомнив, что Армения участвовала в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мирзоян также заявил, что существующая структура ООН требует «некоторых реформ», так как не может урегулировать происходящие в мире конфликты.
12 февраля национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев. Ранее Мирзоян говорил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.