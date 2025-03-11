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МИД: Армения заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС

Ведомости

Армения заинтересована в том, чтобы стать страной – наблюдателем БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью порталу Wion.

«Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы стать наблюдателями в этой организации и видеть, что это сотрудничество и этот формат может дать нашей стране», – сказал он, напомнив, что Армения участвовала в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мирзоян также заявил, что существующая структура ООН требует «некоторых реформ», так как не может урегулировать происходящие в мире конфликты.

12 февраля национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. За законопроект проголосовали 63 депутата, против – семеро парламентариев. Ранее Мирзоян говорил, что в последние годы республика и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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