МИД: Армения заинтересована в статусе наблюдателя в БРИКС

«Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы стать наблюдателями в этой организации и видеть, что это сотрудничество и этот формат может дать нашей стране», – сказал он, напомнив, что Армения участвовала в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).