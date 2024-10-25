Как завершался саммит БРИКС в Казани

Саммит, по словам Путина, не рассматривал вопрос о создании системы платежей, альтернативной SWIFT, – Россия уже использует в расчетах с партнерами свою аналогичную систему. Было много вопросов СМИ, в меньшей степени касающихся самого саммита. Например, о том, есть ли на территории России корейские военнослужащие. Ни опровергать, ни подтверждать их наличие российский лидер не стал, заявив о развитии отношений с КНДР в соответствии с подписанным договором. А на вопрос, не привела ли СВО в конечном счете к ущербу самой России в виде атак дронов и военных действий на ее территории, ответил, что ей грозила куда большая опасность – утрата суверенитета. Что же касается возможности мирных переговоров с Украиной, Путин рассказал о недавней попытке Турции их организовать: «Помощник [президента Реджепа] Эрдогана недавно звонил из Нью-Йорка, говорит, есть новые предложения о переговорах. Я сразу сказал: я согласен! На следующий день глава киевского режима выходит и говорит: никаких переговоров. Ну, мы туркам сказали: «Ребята, спасибо за ваше участие, но вы сначала разберитесь с вашими клиентами».