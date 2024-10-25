Как завершался саммит БРИКС в Казани

Как завершался саммит БРИКС в КазаниЛидеры выступали, прощались, а Владимир Путин до последнего находил собеседников
Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября заседанием в самом расширенном составе – в мероприятии в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» участвовали представители 36 государств и руководители международных организаций. После завершения многосторонних мероприятий Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что саммит закончился успешно и было принято принципиальное решение о дальнейшем расширении БРИКС, сейчас же создан новый статус страны-партнера объединения, которым будут направлены приглашения (см. врез).
Саммит, по словам Путина, не рассматривал вопрос о создании системы платежей, альтернативной SWIFT, – Россия уже использует в расчетах с партнерами свою аналогичную систему. Было много вопросов СМИ, в меньшей степени касающихся самого саммита. Например, о том, есть ли на территории России корейские военнослужащие. Ни опровергать, ни подтверждать их наличие российский лидер не стал, заявив о развитии отношений с КНДР в соответствии с подписанным договором. А на вопрос, не привела ли СВО в конечном счете к ущербу самой России в виде атак дронов и военных действий на ее территории, ответил, что ей грозила куда большая опасность – утрата суверенитета. Что же касается возможности мирных переговоров с Украиной, Путин рассказал о недавней попытке Турции их организовать: «Помощник [президента Реджепа] Эрдогана недавно звонил из Нью-Йорка, говорит, есть новые предложения о переговорах. Я сразу сказал: я согласен! На следующий день глава киевского режима выходит и говорит: никаких переговоров. Ну, мы туркам сказали: «Ребята, спасибо за ваше участие, но вы сначала разберитесь с вашими клиентами».
При этом Путин опроверг слова Дональда Трампа, что тот угрожал разбомбить центр Москвы в случае нападения России на Украину, но считает, что Трамп искренне хотел бы мира на Украине.
А в начале длинного дня Путин, открывая свое выступление, раскритиковал западный концепт «порядка, основанного на правилах». Затем перешел на еще более резкий тон, говоря о ситуации на Украине. Ее, по словам Путина, «используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы». После президент обратился к конфликту на Ближнем Востоке: «В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 000 человек, большинство из которых мирные жители. Но при этом, я хочу это подчеркнуть, мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений».
Встречи в формате «аутрич» не дождались премьер Индии Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Си Цзиньпин опять в своей речи говорил про китайско-бразильскую группу «Друзья мира», которая хочет «как можно скорее» деэскалации украинского конфликта. Он вспомнил и пример китайского посредничества – пекинскую декларацию, которую в июле подписали враждующие палестинские группировки. После этого последовала теоретическая часть – упоминались такие понятия, как глобальная цивилизационная инициатива (призвана превратить весь мир в «цветущий сад цивилизаций») и решения третьего пленума ЦК КПК (полезны для всего мира). Кроме того, Си назвал коллективный подъем глобального Юга явным признаком больших перемен в мире.
Выступив, китайский лидер улетел домой, не дожидаясь окончания длительного заседания. Впрочем, затем стало понятно, что формат заседания «аутрич» включает в себя и прощание с торопившимися домой лидерами. Среди них был и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на родине которого 23 октября произошел теракт.
«Политические и финансовые механизмы, являющиеся продуктом периода после Второй мировой войны, не могут дать того, чего от них ожидают. Турция убеждена, что возможен более справедливый мир. Мы сталкиваемся со множественными вызовами. Турция с решительностью хочет развивать диалог с БРИКС, с которым у нас сложились тесные отношения», – сказал Эрдоган на заседании.
13 счастливчиков
По итогам саммита в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров БРИКС. Это Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, а также Уганда и Узбекистан.
Заменивший Моди министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар повторил полюбившуюся многим идею его страны, которая попала в казанскую декларацию, – создать альянс больших кошек БРИКС (с целью сохранения популяции редких видов животных). Переживший недавно попытку переворота президент Боливии Луис Арсе говорил как о «геноцидной войне» в Палестине (эта риторика близка ряду лидеров, например Ирана), так и о порочной практике свергать власть неконституционными методами. Затем он намекнул, что подобные попытки могут быть связаны с тем, что его страна богата литием.
Премьер Армении Никол Пашинян сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и периодически переговаривался с ним. Получив слово, армянский премьер напомнил о своей транспортно-логистической инициативе «Перекресток мира». Армения для этого предложила Азербайджану обеспечить связь с его анклавом Нахичеванью с помощью упрощенных процедур. Но Путин в момент презентации Пашиняном своей идеи тепло прощался с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Генсек ООН Антониу Гутерриш вспоминал о прошедшем в Нью-Йорке заседании Генассамблеи ООН, где был принят «пакт во имя будущего», и сказал, что все страны должны жить как одна большая семья. «Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – заметил в ответ Путин. При этом подчеркнул, что БРИКС считает создание «благоприятной атмосферы в общем доме» одной из своих целей.
После длительного трехчасового заседания все оставшиеся лидеры переместились на рабочий завтрак, который по времени пришелся на поздний ланч. А после пресс-конференции Путин провел целую серию переговоров – с президентами Палестины Махмудом Аббасом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани, генсеком ООН и премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.
В 2025 г. возможность организовать саммит БРИКС будет у Бразилии.