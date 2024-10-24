В декларации БРИКС учли мнение всех участников объединения

В декларации БРИКС учли мнение всех участников объединенияУкраину упомянули один раз в благоприятном для России ключе
Во второй день саммита БРИКС в Казани под председательством России состоялось два заседания с участием девяти стран – участниц клуба: в узком составе и с участием делегаций. По их итогам была принята Казанская декларация, в которой уделено внимание трем магистральным направлениям – экономике, политике и безопасности. Это привело к упоминанию украинского, ближневосточного и других конфликтов, а также призывам к реформированию глобальных структур управления. Кроме того, на полях саммита в этот и предыдущий день состоялись многочисленные двусторонние встречи лидеров стран группы.
Что предлагал Путин
Хозяин форума президент России Владимир Путин открывал оба заседания. Список гостей в узком составе включал президентов Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, Ирана – Масуда Пезешкиана, ОАЭ – Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, ЮАР – Сирила Рамафосу, председателя КНР Си Цзиньпина, премьеров Индии Нарендру Моди и Эфиопии – Абия Ахмеда, а также министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. Травмированный президент Бразилии Лула да Силва позже присоединился по видеосвязи, пусть и не с первой попытки. При этом на сайте Кремля нет упоминания об участии в заседаниях членов БРИКС министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, который находится в Казани. А накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Эр-Рияд пока расценивает свое участие в БРИКС «в качестве приглашенной стороны», что оставляет вопросы по поводу статуса.
Из заседания в узком составе показали лишь вступительное слово российского президента. Он предложил коллегам «рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов». При этом, говоря о возможном новом этапе расширения БРИКС, Путин сказал, что «игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока» неправильно. «В той или иной форме такое стремление [сотрудничать с БРИКС] выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС», – обозначил он стоящую задачу.
Чуть позже Си выступил с более прямым призывом «продвигать процесс увеличения числа членов» БРИКС. В любом случае на саммите в Казани будет принято решение о создании новой категории – «стран-партнеров» БРИКС, куда могут войти, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, 13 стран.
Экономические темы российский лидер затронул в ходе расширенного заседания. Им было высказано сразу несколько предложений: в частности, создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик Глобального Юга и Востока, открыть зерновую биржу БРИКС, а в будущем и создать механизмы для разрешения торговых споров (что актуально на фоне де-факто приостановки арбитража в ВТО). Наконец, Россия предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам (эти российские товары подпадают под западные санкции).
Что хотели гости
Политическое измерение расширенному заседанию вернули лидеры Китая и Ирана. Си, очевидно, делал отсылки к своим же инициативам, в том числе о глобальной безопасности, связав ее с разрешением украинского конфликта. «В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира», – напомнил Си.
Речь идет о созданном в сентябре на полях Генассамблеи ООН формате, в первом заседании которого приняли участие две страны НАТО – Венгрия и Турция. По словам китайского лидера, Китай и Бразилия выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, для чего необходимо перестать «подливать масла в огонь».
Кроме того, Си обозначил вектор дальнейшего развития БРИКС, который, впрочем, очевиден в последние годы и без того, – он призвал превратить клуб «в основную площадку сотрудничества Глобального Юга» и возглавить реформу глобального управления (о «пробуксовке» достижения целей развития ООН говорил и Путин). Пезешкиан же сделал упор на другой острый конфликт – палестинский. «То, что мы наблюдаем сегодня в Палестине и Ливане, – это война и игнорирование права людей, которые не хотели ничего, кроме суверенитета над землями своих предков. <...> Я прошу страны БРИКС использовать все меры, как коллективные, так и индивидуальные, чтобы изменить ситуацию и обеспечить права палестинского народа», – обратился он.
Во второй день саммита на его полях у Путина прошли двусторонние переговоры с Пезешкианом и Ахмедом, а также прилетевшими на заседания БРИКС с партнерами 24 октября президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Венесуэлы – Николасом Мадуро. Кроме того, лидеров клуба ждал торжественный прием по случаю проведения саммита. Помимо этого особое внимание мировой общественности приковано к отдельной встрече Моди и Си. Между их странами традиционно напряженные отношения из-за территориального пограничного конфликта, но 21 октября они договорились о патрулировании в спорных районах в Восточном Ладакхе, как это и было до столкновения в Гималаях в 2020 г.
Итог радует всех
В принятой декларации саммита говорится о необходимости «более демократического и справедливого миропорядка» с большим представительством всех стран и регионов, реформированием системы глобального управления, включая ООН, МВФ и ВТО. Подписанты осудили санкции, включая вторичные.
Конфликт на Украине в 43-страничной декларации упомянут один раз. Его призывают решить «в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности», а также приветствуются мирные инициативы. Полноту и взаимосвязанность положений Устава ООН применительно к конфликту неоднократно упоминал министр иностранных дел России в качестве антитезы мнению, что этот устав предусматривает лишь сохранение территориальной целостности Украины в границах 2014 г.
Декларация призвала к скорейшему прекращению огня в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. Члены и партнеры БРИКС осудили акцию с подрывом пейджеров в Ливане, удары Израиля по Сирии и иранскому консульству там, выступили за свободу судоходства в Красном море. Подписанты декларации БРИКС также выступили за возобновление иранской ядерной сделки. В контексте Афганистана авторы документа выступили за его независимость и целостность, призвав контролирующее его движение «Талибан
Стороны призвали к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах, а также заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.