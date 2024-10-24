В декларации БРИКС учли мнение всех участников объединения

Кроме того, Си обозначил вектор дальнейшего развития БРИКС, который, впрочем, очевиден в последние годы и без того, – он призвал превратить клуб «в основную площадку сотрудничества Глобального Юга» и возглавить реформу глобального управления (о «пробуксовке» достижения целей развития ООН говорил и Путин). Пезешкиан же сделал упор на другой острый конфликт – палестинский. «То, что мы наблюдаем сегодня в Палестине и Ливане, – это война и игнорирование права людей, которые не хотели ничего, кроме суверенитета над землями своих предков. <...> Я прошу страны БРИКС использовать все меры, как коллективные, так и индивидуальные, чтобы изменить ситуацию и обеспечить права палестинского народа», – обратился он.