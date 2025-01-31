Пашинян: Армения «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС
Армения «неплохо» себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что подтверждается цифрами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает ТАСС.
При этом, по его словам, часть общества стремится «формировать варианты будущего Армении», пояснил он.
24 января стало известно, что профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз.
Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом он уточнял, что «это суверенное право».