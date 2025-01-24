Комиссия парламента Армении одобрила проект о вступлении в Евросоюз
Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Документ внесен в повестку пленарного заседания законодательного органа, которое состоится 11-14 февраля.
Правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» 9 января. Глава МИД страны Арарат Мирзоян заметил, что в последние годы республика и объединение «имели довольно интенсивные и динамичные отношения».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о своем выступлении с речью в Европарламенте осенью 2023 г. По его словам, ее главным посылом было, что Армения готова быть с Евросоюзом настолько близко, насколько объединение считает возможным. В тот момент эта речь вызвала наибольший интерес в республике. Премьер добавил, что страна может стать членом ЕС только по итогам референдума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом он уточнил, что «это суверенное право».