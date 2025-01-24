Комиссия парламента Армении одобрила проект о вступлении в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о своем выступлении с речью в Европарламенте осенью 2023 г. По его словам, ее главным посылом было, что Армения готова быть с Евросоюзом настолько близко, насколько объединение считает возможным. В тот момент эта речь вызвала наибольший интерес в республике. Премьер добавил, что страна может стать членом ЕС только по итогам референдума.